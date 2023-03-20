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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В районе оккупированного Джанкоя слышны взрывы, Telegram-каналы сообщают о стрельбе и вертолетах

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Взрывы в оккупированном Крыму слышат регулярно
Взрывы в оккупированном Крыму слышат регулярно
Фото: armyinform.com.ua

Вечером 20 марта в районе города Джанкой на севере оккупированного Россией Крыма произошла серия взрывов, проинформировал местный Telegram-канал "Крымский ветер".

"Очень много взрывов и стрельба в Джанкое. [...] Тут такое шоу. Даже вертолеты полетели куда-то вдаль от Джанкоя", – говорится в посте.

Местные жители предполагают, что инцидент связан с беспилотником и его сбили, пишет проект "Крым.Реалии".

Взрывы якобы прогремели повторно.

По имеющимся данным, в Джанкое после взрывов частично пропало электричество.

"Крым.Реалии" отмечает, что ни украинские власти, ни оккупационные не озвучивают информацию о происходящем.

Контекст:

Взрывы в оккупированном Крыму в последние месяцы звучат регулярно, в том числе в районе Джанкоя, где расположен аэродром российских оккупантов.

В частности, 31 декабря 2022 года было "шумно" в Джанкое, Евпатории и Севастополе.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Еще в ноябре 2022 года в украинской разведке отмечали, что российские военные готовятся к активной обороне временно оккупированного Крыма – создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.

Оккупанты также частично минируют береговую линию Крыма, чтобы не допустить высадки украинского десанта, добавили в ГУР. Кроме того, россияне продолжают устанавливать противотанковые бетонные пирамиды, чтобы остановить продвижение тяжелой техники.

В марте 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что строительство россиянами фортификационных сооружений в Крыму означает, что "они уже проиграли эту войну".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, стрельба, оккупация, электричество, вертолет, беспилотники, Джанкой, взрывы
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