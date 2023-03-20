В районе оккупированного Джанкоя слышны взрывы, Telegram-каналы сообщают о стрельбе и вертолетах

"Очень много взрывов и стрельба в Джанкое. [...] Тут такое шоу. Даже вертолеты полетели куда-то вдаль от Джанкоя", – говорится в посте.
Местные жители предполагают, что инцидент связан с беспилотником и его сбили, пишет проект "Крым.Реалии".
Взрывы якобы прогремели повторно.
По имеющимся данным, в Джанкое после взрывов частично пропало электричество.
"Крым.Реалии" отмечает, что ни украинские власти, ни оккупационные не озвучивают информацию о происходящем.
Взрывы в оккупированном Крыму в последние месяцы звучат регулярно, в том числе в районе Джанкоя, где расположен аэродром российских оккупантов.
В частности, 31 декабря 2022 года было "шумно" в Джанкое, Евпатории и Севастополе.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
Еще в ноябре 2022 года в украинской разведке отмечали, что российские военные готовятся к активной обороне временно оккупированного Крыма – создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.
Оккупанты также частично минируют береговую линию Крыма, чтобы не допустить высадки украинского десанта, добавили в ГУР. Кроме того, россияне продолжают устанавливать противотанковые бетонные пирамиды, чтобы остановить продвижение тяжелой техники.
В марте 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что строительство россиянами фортификационных сооружений в Крыму означает, что "они уже проиграли эту войну".