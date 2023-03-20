В районе оккупированного Джанкоя слышны взрывы, Telegram-каналы сообщают о стрельбе и вертолетах

"Очень много взрывов и стрельба в Джанкое. [...] Тут такое шоу. Даже вертолеты полетели куда-то вдаль от Джанкоя", – говорится в посте.

Местные жители предполагают, что инцидент связан с беспилотником и его сбили, пишет проект "Крым.Реалии".

Взрывы якобы прогремели повторно.

По имеющимся данным, в Джанкое после взрывов частично пропало электричество.

"Крым.Реалии" отмечает, что ни украинские власти, ни оккупационные не озвучивают информацию о происходящем.