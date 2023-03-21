Оккупанты после ночных взрывов ввели в Джанкое режим чрезвычайной ситуации

Так называемые власти Джанкоя заявили, что причиной взрывов была атака украинских беспилотников.
В то же время "советник главы Крыма" Олег Крючков утверждает, что БПЛА якобы пытались атаковать гражданские объекты, сообщают пропагандисты RT.
"Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами", – сказал представитель оккупационной администрации.
Также он уверяет, что железная дорога и инфраструктура не повреждены, а поезда следуют по расписанию.
20 марта местные Telegram-каналы сообщили, что в Джанкое слышны взрывы и стрельба. Также были сведения о том, что в городе после взрывов частично пропало электричество.
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в результате взрывов в Джанкое уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.