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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты после ночных взрывов ввели в Джанкое режим чрезвычайной ситуации

Так называемые власти Джанкоя заявили, что оккупантам удалось сбить один БПЛА
Так называемые власти Джанкоя заявили, что оккупантам удалось сбить один БПЛА
Фото: RT на русском / Telegram

Российские оккупанты после взрывов минувшей ночью ввели в захваченном Джанкое режим чрезвычайной ситуации "муниципального уровня". Об этом 21 марта в Telegram сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Так называемые власти Джанкоя заявили, что причиной взрывов была атака украинских беспилотников.

В то же время "советник главы Крыма" Олег Крючков утверждает, что БПЛА якобы пытались атаковать гражданские объекты, сообщают пропагандисты RT.

"Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами", – сказал представитель оккупационной администрации.

Также он уверяет, что железная дорога и инфраструктура не повреждены, а поезда следуют по расписанию.

20 марта местные Telegram-каналы сообщили, что в Джанкое слышны взрывы и стрельба. Также были сведения о том, что в городе после взрывов частично пропало электричество.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в результате взрывов в Джанкое уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, железная дорога, беспилотники, Джанкой, война России против Украины, взрывы, инфраструктура, российские оккупанты, деоккупация
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