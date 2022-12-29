В оккупированном Джанкое утром прогремели взрывы – соцсети

Местные жители слышали в Джанкое до четырех взрывов Фото: Крымский ветер / Telegram

Подписчики канала рассказали, что было три или четыре взрыва, над городом поднялся столб дыма.

Telegram-канал "Типичный Джанкой" предполагает, что жители города слышали работу противовоздушной обороны.

По данным "Крымского ветра", удару могли подвергнуться авиабаза РФ в районе села Майское и поселок Азовское под Джанкоем.