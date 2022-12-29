В оккупированном Джанкое утром прогремели взрывы – соцсети

Подписчики канала рассказали, что было три или четыре взрыва, над городом поднялся столб дыма.
Telegram-канал "Типичный Джанкой" предполагает, что жители города слышали работу противовоздушной обороны.
По данным "Крымского ветра", удару могли подвергнуться авиабаза РФ в районе села Майское и поселок Азовское под Джанкоем.
16 августа в районе Азовского произошли взрывы на складе с боеприпасами. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно. Примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.
В Джанкое расположен российский военный аэродром, отмечает "Крым.Реалии". По данным СМИ, с августа взрывы в оккупированном Крыму происходят почти ежедневно.