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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская разведка: Взрыв в Джанкое уничтожил ракеты "Калибр" при перевозке

В ГУР аявили об уничтожении "Калибров" в Крыму
В ГУР аявили об уничтожении "Калибров" в Крыму
Фото: wikipedia.org

Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма 20 марта уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге. Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в Telegram.

В ГУР пояснили, что "Калибр НК" – ракеты, предназначенные для пусков с надводных кораблей российского Черноморского флота. Дальность поражения – более 2500 км по наземным целям и более 375 км по морским.

"Загадочная бавовна продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", – говорится в сообщении.

20 марта местные Telegram-каналы сообщили, что в Джанкое слышны взрывы и стрельба. Также сообщалось о вертолетах и информировали о том, что в городе после взрывов частично пропало электричество. Местные жители предположили, что причиной стали беспилотники.
Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Крым, железная дорога, Джанкой, война России против Украины, ракеты, взрывы, ГУР Минобороны Украины
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