Украинская разведка: Взрыв в Джанкое уничтожил ракеты "Калибр" при перевозке

В ГУР аявили об уничтожении "Калибров" в Крыму Фото: wikipedia.org

В ГУР пояснили, что "Калибр НК" – ракеты, предназначенные для пусков с надводных кораблей российского Черноморского флота. Дальность поражения – более 2500 км по наземным целям и более 375 км по морским.

"Загадочная бавовна продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", – говорится в сообщении.

Контекст: Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма. Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.