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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОК "Юг" прокомментировали взрывы в Джанкое

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Гуменюк считает, что взрывы в Джанкое укладываются в концепцию поражения логистики российских оккупантов
Гуменюк считает, что взрывы в Джанкое укладываются в концепцию поражения логистики российских оккупантов
Фото: armyinform.com.ua

Взрывы в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма 20 марта демонстрируют, что российским захватчикам пора покидать временно оккупированный Крым. Об этом 21 марта заявила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

"Джанкой – это узловая станция. И еще в начале полномасштабного вторжения говорилось, что поражение логистики будет основным средством воздействия на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму. Сейчас курс указан четко, что им по железной дороге уже необходимо выезжать", – заявила Гуменюк.

20 марта местные Telegram-каналы сообщили, что в Джанкое слышны взрывы и стрельба. Также сообщалось о вертолетах и информировали о том, что в городе после взрывов частично пропало электричество. Местные жители предположили, что причиной стали беспилотники.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Теги: Россия, Крым, Украина, взрыв, оккупация, аннексия, вторжение, беспилотники, страна-агрессор, российская агрессия, Джанкой, война России против Украины, ракеты, взрывы, Наталья Гуменюк, российские оккупанты, деоккупация
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