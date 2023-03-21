В ОК "Юг" прокомментировали взрывы в Джанкое

Гуменюк считает, что взрывы в Джанкое укладываются в концепцию поражения логистики российских оккупантов Фото: armyinform.com.ua

"Джанкой – это узловая станция. И еще в начале полномасштабного вторжения говорилось, что поражение логистики будет основным средством воздействия на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму. Сейчас курс указан четко, что им по железной дороге уже необходимо выезжать", – заявила Гуменюк.

20 марта местные Telegram-каналы сообщили, что в Джанкое слышны взрывы и стрельба. Также сообщалось о вертолетах и информировали о том, что в городе после взрывов частично пропало электричество. Местные жители предположили, что причиной стали беспилотники.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.