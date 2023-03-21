В ОК "Юг" прокомментировали взрывы в Джанкое

"Джанкой – это узловая станция. И еще в начале полномасштабного вторжения говорилось, что поражение логистики будет основным средством воздействия на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму. Сейчас курс указан четко, что им по железной дороге уже необходимо выезжать", – заявила Гуменюк.
20 марта местные Telegram-каналы сообщили, что в Джанкое слышны взрывы и стрельба. Также сообщалось о вертолетах и информировали о том, что в городе после взрывов частично пропало электричество. Местные жители предположили, что причиной стали беспилотники.
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.