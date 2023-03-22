"Преступление против Украины". В Воздушных силах ВСУ заявили, что публикация в сети данных о полетах российских дронов помогает оккупантам

"Вы видите, какое количество Telegram-каналов сейчас создано, кто их контролирует, это очень важный вопрос. Он по состоянию на сейчас требует особого контроля. Речь идет не об официальных каналах руководителей [местной, военной и государственной власти], а о тех, которые информируют о движении вражеских ракет, [беспилотников] Shahed и так далее", – заявил он.
Спикер не исключает принятия в ближайшее время "серьезных решений". Возможны, по его словам, и уголовные дела, если будут основания для этого.
Он обратил внимание, что администраторы некоторых Telegram-каналов не просто в режиме реального времени дают информацию о движении БПЛА и ракет, но и публикуют скриншоты из системы "Вираж планшет", где указано время и место фиксирования российских дронов или их исчезновения с радаров.
"Как они их [скриншоты] получают, это еще отдельный разговор. Хочу предупредить администраторов этих каналов, что это – преступление против Украины, информирование врага. Будут приниматься определенные меры, материалы будут переданы в соответствующие органы", – заключил Игнат.
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 марта оккупанты атаковали Украину, выпустив 21 дрон-камикадзе из Брянской области РФ. 16 беспилотников были сбиты силами украинской ПВО.
В результате удара беспилотниками по Житомирской области поврежден объект инфраструктуры, три дрона сбиты. Киев оккупанты атаковали восемью дронами, все они уничтожены.
В Киевской области в результате российской атаки дронами-камикадзе 22 марта погибли четыре человека. Удар пришелся по городу Ржищев, где разрушены корпуса общежития и здание техникума.
Президент Украины Владимир Зеленский осудил удар оккупантов, назвав его "ночью российского террора против Украины".