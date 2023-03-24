Россия ночью атаковала дронами Кривой Рог, есть попадания

"Кривой Рог. Вражеская атака дронами Shahed. Есть попадания", – написал Вилкул в 4.05.
Он призвал жителей Кривого Рога не снимать и не публиковать в соцсетях результаты вражеской атаки.
После полуночи 24 марта в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Была информация об угрозе атаки дронами в Киевской области.
Кроме того, вечером 23 марта украинские военные уничтожили две ракеты российских оккупантов, выпущенных с истребителей по Одесской области.
Российские войска регулярно обстреливали Криворожский район из реактивной артиллерии с временно оккупированной территории Херсонской области.
Осенью оккупанты усилили ракетные обстрелы Кривого Рога, а также стали использовать для атак на объекты инфраструктуры города дроны-камикадзе.