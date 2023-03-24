Киевская ОВА предупредила о возможности российской дроновой атаки. СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

"Киевщина! Угроза атаки вражеских дронов! Оставайтесь в укрытиях до отбоя. Берегите себя и близких вам людей!" – говорится в сообщении.

"Суспільне" сообщило о звуках взрывов в Сумском районе.

Воздушная тревога вечером 23 марта была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, части Кировоградской областей. Также сохраняется тревога, которая ранее была объявлена в Луганской области и в Крыму.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призывал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. После этого были новые атаки.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.