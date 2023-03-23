В Кропивницком во время тревоги произошел взрыв газа в многоэтажке, есть пострадавший – ОВА

От взрыва пострадал владелец квартиры, он госпитализирован Фото: ДСНС України / Telegram

Он проинформировал, что взрыв произошел на улице Юрия Коваленко, 5.

В результате взрыва есть пострадавший, это владелец квартиры, уточнил Райкович. Пострадавшего доставили в больницу.

"Взрывной волной разрушены межкомнатные перегородки в квартире, балкон, повреждены входные двери соседних квартир. По предварительной информации – разрушения несущих конструкций нет", – добавил глава ОВА.

На месте работают спасатели. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что взрыв произошел на шестом этаже многоэтажки. Двух человек спасли из дома, добавили в ГСЧС.