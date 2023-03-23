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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кропивницком во время тревоги произошел взрыв газа в многоэтажке, есть пострадавший – ОВА

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От взрыва пострадал владелец квартиры, он госпитализирован
От взрыва пострадал владелец квартиры, он госпитализирован
Фото: ДСНС України / Telegram

23 марта после объявления воздушной тревоги в городе Кропивницкий произошел взрыв бытового газа. Об этом глава областной государственной военной администрации Андрей Райкович сообщил в Telegram.

Он проинформировал, что взрыв произошел на улице Юрия Коваленко, 5. 

В результате взрыва есть пострадавший, это владелец квартиры, уточнил Райкович. Пострадавшего доставили в больницу. 

"Взрывной волной разрушены межкомнатные перегородки в квартире, балкон, повреждены входные двери соседних квартир. По предварительной информации – разрушения несущих конструкций нет", – добавил глава ОВА. 

На месте работают спасатели. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что взрыв произошел на шестом этаже многоэтажки. Двух человек спасли из дома, добавили в ГСЧС. 

Контекст:

Информация о взрыве спасателям поступила в 9.23. Тревога в области и всей Украине была объявлена в 9.08 и продолжается до сих пор.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: взрыв, газ, ГСЧС, спасатели, пострадавшие, Кропивницкий, разрушения, квартира, Андрей Райкович, воздушная тревога
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