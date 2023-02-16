В Кировоградской ОВА назвали цель ракетной атаки россиян в ночь на 16 февраля

Пострадавших в результате ракетного обстрела оккупантов нет, отметил глава Кировоградской ОВА Фото: ДСНС України / Facebook (иллюстративное)

Об этом в Facebook проинформировал глава ОВА Андрей Райкович.

"Сегодня в 03.40 был ракетный удар. Поражены емкости с нефтепродуктами, – рассказал руководитель ОВА. – ГСЧС, службы ликвидировали аварию. Рассчитывается нанесенный ущерб. Анализируются последствия".

По словам Райковича, пострадавших в результате ракетного обстрела нет.

"Самое главное, что никто из обслуживающего персонала не пострадал, и люди, которые живут возле этого объекта, также не пострадали", – отметил глава Кировоградской ОВА.

Райкович сообщил утром 16 февраля, что российские войска нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Кропивницком районе Кировоградской области.