В Кировоградской ОВА назвали цель ракетной атаки россиян в ночь на 16 февраля

Об этом в Facebook проинформировал глава ОВА Андрей Райкович.
"Сегодня в 03.40 был ракетный удар. Поражены емкости с нефтепродуктами, – рассказал руководитель ОВА. – ГСЧС, службы ликвидировали аварию. Рассчитывается нанесенный ущерб. Анализируются последствия".
По словам Райковича, пострадавших в результате ракетного обстрела нет.
"Самое главное, что никто из обслуживающего персонала не пострадал, и люди, которые живут возле этого объекта, также не пострадали", – отметил глава Кировоградской ОВА.
Райкович сообщил утром 16 февраля, что российские войска нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Кропивницком районе Кировоградской области.
С начала осени 2022 года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, последняя – в ночь на 16 февраля. 16 из 36 вражеских ракет были сбиты украинскими защитниками, отметили в Генштабе ВСУ.