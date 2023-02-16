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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кировоградской ОВА назвали цель ракетной атаки россиян в ночь на 16 февраля

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Пострадавших в результате ракетного обстрела оккупантов нет, отметил глава Кировоградской ОВА
Пострадавших в результате ракетного обстрела оккупантов нет, отметил глава Кировоградской ОВА
Фото: ДСНС України / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупанты в ночь на 16 феврале нанесли ракетный удар по емкостям с нефтепродуктами в Кировоградской области.

Об этом в Facebook проинформировал глава ОВА Андрей Райкович.

"Сегодня в 03.40 был ракетный удар. Поражены емкости с нефтепродуктами, – рассказал руководитель ОВА. – ГСЧС, службы ликвидировали аварию. Рассчитывается нанесенный ущерб. Анализируются последствия".

По словам Райковича, пострадавших в результате ракетного обстрела нет.

"Самое главное, что никто из обслуживающего персонала не пострадал, и люди, которые живут возле этого объекта, также не пострадали", – отметил глава Кировоградской ОВА.

https://www.facebook.com/andriy.raykovich/videos/1523989284750955/

Райкович сообщил утром 16 февраля, что российские войска нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Кропивницком районе Кировоградской области.

Контекст:

С начала осени 2022 года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, последняя – в ночь на 16 февраля. 16 из 36 вражеских ракет были сбиты украинскими защитниками, отметили в Генштабе ВСУ.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, Кировоградская область, обстрелы, война России против Украины, ущерб, пострадавшие, Кропивницкий, ракета, инфраструктура, нефтепродукты, Кировоградская ОГА, Андрей Райкович, российские оккупанты
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