Российские Су-35 из акватории Черного моря атаковали Одесскую область, ВСУ сбили две ракеты оккупантов

Об этом сообщается в Facebook воздушного командования "Юг" ВСУ.
"23 марта около 21.30 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 класса "воздух – поверхность", выпущенные российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря по Одесской области", – сказано в сообщении.
По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Одесской области продлилась с 21.08 до 21.44.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе ВСУ.
По данным Минобороны Украины на 10 марта, с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистических и крылатых ракет.