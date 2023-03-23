Российские Су-35 из акватории Черного моря атаковали Одесскую область, ВСУ сбили две ракеты оккупантов

Россияне выпустили две управляемые авиаракеты Х-59 истребителями Су-35 из акватории Черного моря, отметило воздушное командование "Юг" ВСУ Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Об этом сообщается в Facebook воздушного командования "Юг" ВСУ.

"23 марта около 21.30 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 класса "воздух – поверхность", выпущенные российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря по Одесской области", – сказано в сообщении.

По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Одесской области продлилась с 21.08 до 21.44.