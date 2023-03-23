ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Ржищеве завершили разбор завалов, погибли девять человек – ГСЧС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты ударили по Ржищеву дронами, спасатели сутки разбирали завалы
Оккупанты ударили по Ржищеву дронами, спасатели сутки разбирали завалы
Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області / Facebook

В Ржищеве Киевской области ночью завершили работы по разбору завалов после атаки российских беспилотников. Об этом утром 23 марта сообщило управление ГСЧС в Киевской области.

"В 0.52 23 марта работы по разбору завалов на территории Ржищевского профессионального лицея завершены. Спасатели обнаружили тела девяти погибших", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/MNSKOB/posts/pfbid0N3SD9gJgQdLXqmtE5mad2PrNC6UkyFKHXX4pdriNZDwNaMwiQUWCokdtquRAb8yTl

Накануне вечером было известно о восьми погибших. Кроме того, пострадали семь человек и спасен один, сообщали в ГСЧС. 

Контекст:

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 марта оккупанты атаковали Украину, выпустив 21 дрон-камикадзе из Брянской области РФ. 16 беспилотников были сбиты силами украинской ПВО.

В результате удара беспилотниками по Житомирской области поврежден объект инфраструктуры, три дрона сбиты. Киев оккупанты атаковали восемью дронами, все они уничтожены.

В Ржищеве разрушены общежития и здание техникума.

В ту же ночь оккупанты ударили по Запорожью, предположительно, из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". Ракеты повредили два девятиэтажных домаОдин человек погиб, 33 пострадали

Теги: ГСЧС, беспилотники, спасатели, война России против Украины, погибшие, дрон-камикадзе, Ржищев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как выглядит 55-летняя Памела Андерсон в рекламе Tommy Hilfiger. Фото
Как выглядит 55-летняя Памела Андерсон в рекламе Tommy Hilfiger. Фото
  "Никогда не устану есть". Как приготовить вкусный весенний салат за пять минут
  "Никогда не устану есть". Как приготовить вкусный весенний салат за пять минут
Галина ГРИШИНА
"Бесплатно – военным, а нам – за деньги". Зеленский купил кофе на АЗС и заселфился с украинскими защитниками. Видео
"Бесплатно – военным, а нам – за деньги". Зеленский купил кофе на АЗС и заселфился с украинскими защитниками. Видео
Галина ГРИШИНА
"Все причастные обязательно будут наказаны". Loboda высказалась после обстрелов россиянами Ржищева и Запорожья
"Все причастные обязательно будут наказаны". Loboda высказалась после обстрелов россиянами Ржищева и Запорожья
Жена Тигипко позировала для новых фото, сидя босой на полу в кремовом платье без бретелек
Жена Тигипко позировала для новых фото, сидя босой на полу в кремовом платье без бретелек
Галина ГРИШИНА
Что делать, чтобы плов получился рассыпчатым. Простой кулинарный лайфхак
Что делать, чтобы плов получился рассыпчатым. Простой кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
16-летняя дочь Копполы сделала серию скандальных заявлений о своей жизни. Семья отказалась от комментариев, а видео вскоре исчезло из сети
16-летняя дочь Копполы сделала серию скандальных заявлений о своей жизни. Семья отказалась от комментариев, а видео вскоре исчезло из сети
Галина ГРИШИНА
Принц Уильям посетил британскую военную базу на границе с Украиной. Фото
Принц Уильям посетил британскую военную базу на границе с Украиной. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру"
  "Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру"
Галина ГРИШИНА
Дорофеева на концерте в Луцке спела вместе со своим новым бойфрендом. Видео
Дорофеева на концерте в Луцке спела вместе со своим новым бойфрендом. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Очень вкусно". Как приготовить креветки с чесночно-медовым соусом. Легкий рецепт
  "Очень вкусно". Как приготовить креветки с чесночно-медовым соусом. Легкий рецепт
Галина ГРИШИНА
Ротару отреагировала на смерть в своей семье
Ротару отреагировала на смерть в своей семье
  Как правильно подготовить семена перца к посеву. Лучшие сорта, обеззараживание, стимуляция роста и проращивание
  Как правильно подготовить семена перца к посеву. Лучшие сорта, обеззараживание, стимуляция роста и проращивание
Галина ГРИШИНА
Пластический хирург, оперировавший жену Павлика, показал ее нос до и после операции. Фото
Пластический хирург, оперировавший жену Павлика, показал ее нос до и после операции. Фото
"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео
"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу
Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (159602)
2
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (138081)
3
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (131819)
4
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (128236)
5
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (112449)
6
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (94210)
7
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (59981)
8
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео (47466)
 
 
 
 