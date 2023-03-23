В Ржищеве завершили разбор завалов, погибли девять человек – ГСЧС

Оккупанты ударили по Ржищеву дронами, спасатели сутки разбирали завалы Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області / Facebook

"В 0.52 23 марта работы по разбору завалов на территории Ржищевского профессионального лицея завершены. Спасатели обнаружили тела девяти погибших", – сказано в сообщении.

Накануне вечером было известно о восьми погибших. Кроме того, пострадали семь человек и спасен один, сообщали в ГСЧС.