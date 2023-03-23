В Ржищеве завершили разбор завалов, погибли девять человек – ГСЧС

"В 0.52 23 марта работы по разбору завалов на территории Ржищевского профессионального лицея завершены. Спасатели обнаружили тела девяти погибших", – сказано в сообщении.
Накануне вечером было известно о восьми погибших. Кроме того, пострадали семь человек и спасен один, сообщали в ГСЧС.
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 марта оккупанты атаковали Украину, выпустив 21 дрон-камикадзе из Брянской области РФ. 16 беспилотников были сбиты силами украинской ПВО.
В результате удара беспилотниками по Житомирской области поврежден объект инфраструктуры, три дрона сбиты. Киев оккупанты атаковали восемью дронами, все они уничтожены.
В Ржищеве разрушены общежития и здание техникума.
В ту же ночь оккупанты ударили по Запорожью, предположительно, из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". Ракеты повредили два девятиэтажных дома. Один человек погиб, 33 пострадали.