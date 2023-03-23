За сутки враг нанес ракетный удар по Запорожью и 48 авиаударов по гражданской инфраструктуре, применял беспилотники и РСЗО – Генштаб ВСУ

В результате атак оккупантов погибли и были ранены мирные граждане Фото: ДСНС України / Facebook

"За минувшие сутки противник нанес ракетный удар по Запорожью. Российские ракеты попали в жилой многоэтажный дом. Есть погибшие и раненые среди гражданских", – говорится в сообщении.

Также враг нанес 48 авиационных ударов, в частности, по гражданским объектам критической инфраструктуры в Житомирской и Киевской областях.

Оккупанты выпустили 21 БпЛА типа Shahed-136 из Брянской области РФ, 16 из этих дронов сбиты. В результате ударов вражеских дронов есть погибшие и раненые среди мирных граждан, отмечается в сводке.

Также захватчики совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня и десятки раз применили артиллерию по районам мирных населенных пунктов, сообщили в Генштабе.