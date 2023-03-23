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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки враг нанес ракетный удар по Запорожью и 48 авиаударов по гражданской инфраструктуре, применял беспилотники и РСЗО – Генштаб ВСУ

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В результате атак оккупантов погибли и были ранены мирные граждане
В результате атак оккупантов погибли и были ранены мирные граждане
Фото: ДСНС України / Facebook

За сутки россияне нанесли 48 авиационных ударов, а также совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня и десятки раз применили артиллерию по районам населенных пунктов. Об этом сообщает в утренней сводке 23 марта Генеральный штаб ВСУ.

"За минувшие сутки противник нанес ракетный удар по Запорожью. Российские ракеты попали в жилой многоэтажный дом. Есть погибшие и раненые среди гражданских", – говорится в сообщении.  

Также враг нанес 48 авиационных ударов, в частности, по гражданским объектам критической инфраструктуры в Житомирской и Киевской областях. 

Оккупанты выпустили 21 БпЛА типа Shahed-136 из Брянской области РФ, 16 из этих дронов сбиты. В результате ударов вражеских дронов есть погибшие и раненые среди мирных граждан, отмечается в сводке. 

Также захватчики совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня и десятки раз применили артиллерию по районам мирных населенных пунктов, сообщили в Генштабе. 

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Контекст:

Ночью и днем 22 марта российские оккупанты нанесли удары дронами-камикадзе по Ржищеву Киевской области и ракетами по Запорожью. В обоих случаях удары пришлись на жилую застройку. 

Удар по Запорожью был нанесен, предположительно, из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С"Ракеты повредили два девятиэтажных дома (попадание одной из ракет зафиксировано на видео).

На данный момент известно о восьми погибших и семи раненых в Ржищеве и одной жертве и 33 пострадавших в Запорожье.

Теги: Запорожье, Генштаб ВСУ, раненые, РСЗО, артиллерия, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, погибшие, Ржищев
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