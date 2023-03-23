За сутки враг нанес ракетный удар по Запорожью и 48 авиаударов по гражданской инфраструктуре, применял беспилотники и РСЗО – Генштаб ВСУ

"За минувшие сутки противник нанес ракетный удар по Запорожью. Российские ракеты попали в жилой многоэтажный дом. Есть погибшие и раненые среди гражданских", – говорится в сообщении.
Также враг нанес 48 авиационных ударов, в частности, по гражданским объектам критической инфраструктуры в Житомирской и Киевской областях.
Оккупанты выпустили 21 БпЛА типа Shahed-136 из Брянской области РФ, 16 из этих дронов сбиты. В результате ударов вражеских дронов есть погибшие и раненые среди мирных граждан, отмечается в сводке.
Также захватчики совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня и десятки раз применили артиллерию по районам мирных населенных пунктов, сообщили в Генштабе.
Ночью и днем 22 марта российские оккупанты нанесли удары дронами-камикадзе по Ржищеву Киевской области и ракетами по Запорожью. В обоих случаях удары пришлись на жилую застройку.
Удар по Запорожью был нанесен, предположительно, из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". Ракеты повредили два девятиэтажных дома (попадание одной из ракет зафиксировано на видео).
На данный момент известно о восьми погибших и семи раненых в Ржищеве и одной жертве и 33 пострадавших в Запорожье.