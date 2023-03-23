Россияне наступают на пяти направлениях, еще на двух обороняются. Украинские военные отбили 83 атаки на востоке – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает вести наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях, на других – обороняется. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 83 вражеские атаки на восточном участке фронта", – говорится в сообщении.

На купянском и лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать украинскую оборону. Оккупанты безуспешно наступали в районах населенных пунктов Макеевка, Белогоровка и Верхнекаменское, обстреляли из артиллерии девять населенных пунктов Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

"На бахмутском направлении враг продолжает ведение наступательных действий, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отражают многочисленные атаки противника в районах Бахмута, Богдановки и Предтечино", – сказано в сводке. Вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях россияне наступали в районах населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердычи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Победа, успеха не имели. Вражеским обстрелам подверглись более 20 районов населенных пунктов, включая Авдеевку, Марьинку и Угледар.

На запорожском и херсонском направлениях противник, по данным Генштаба, ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы более 45 населенных пунктов недалеко от линии соприкосновения, в том числе город Херсон.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений, формирование наступательных группировок противника не обнаружено. Российское руководство и дальше использует инфраструктуру Республики Беларусь для подготовки своих войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах", – сообщили в Генштабе. Оккупанты обстреляли районы более 20 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.