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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне наступают на пяти направлениях, еще на двух обороняются. Украинские военные отбили 83 атаки на востоке – Генштаб ВСУ

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Силы обороны круглосуточно отражают многочисленные атаки россиян на востоке Украины
Силы обороны круглосуточно отражают многочисленные атаки россиян на востоке Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российская Федерация не оставляет намерений по полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 23 марта.

"Противник продолжает вести наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях, на других – обороняется. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 83 вражеские атаки на восточном участке фронта", – говорится в сообщении. 

На купянском и лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать украинскую оборону. Оккупанты безуспешно наступали в районах населенных пунктов Макеевка, Белогоровка и Верхнекаменское, обстреляли из артиллерии девять населенных пунктов Харьковской, Луганской и Донецкой областей. 

"На бахмутском направлении враг продолжает ведение наступательных действий, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отражают многочисленные атаки противника в районах Бахмута, Богдановки и Предтечино", – сказано в сводке. Вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях россияне наступали в районах населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердычи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Победа, успеха не имели. Вражеским обстрелам подверглись более 20 районов населенных пунктов, включая Авдеевку, Марьинку и Угледар.

На запорожском и херсонском направлениях противник, по данным Генштаба, ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы более 45 населенных пунктов недалеко от линии соприкосновения, в том числе город Херсон.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений, формирование наступательных группировок противника не обнаружено. Российское руководство и дальше использует инфраструктуру Республики Беларусь для подготовки своих войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах", – сообщили в Генштабе. Оккупанты обстреляли районы более 20 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0YU2GMeX1s71P6scxFyrffrRBrEYoaMbc6rz7P2V9gcKLGRjeTFCKknAUantBE9mHl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе

Теги: Беларусь, Генштаб ВСУ, Марьинка, Авдеевка, Степное, Северное, Водяное, обстрелы, Новокалиново, война России против Украины, Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменское
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