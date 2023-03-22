Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой и Марьинкой, в Бахмуте идут ожесточенные бои – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает вести наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются в южной и северной частях Бахмута, также враг проводил наступательные действия на авдеевском направлении с целью установления контроля над Авдеевкой и Марьинкой", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на купянском и лиманском направлениях противник продолжает попытки сломить оборону ВСУ, "вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка".

"На бахмутском направлении враг продолжает ведение наступательных действий, однако его наступательный потенциал снижается. Противник не прекращает попыток захватить город, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Богдановка и Предтечино", – отметили в ВСУ.

По данным Генштаба, на авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях противник безуспешно пытался наступать в районе населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Победа.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирования наступательных группировок противника не выявлено. [...] Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. [...] На запорожском и херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия", – объяснили в ВСУ.

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