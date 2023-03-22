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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой и Марьинкой, в Бахмуте идут ожесточенные бои – Генштаб ВСУ

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ВСУ отбивают атаки оккупантов на пяти направлениях, отметили в Генштабе
ВСУ отбивают атаки оккупантов на пяти направлениях, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты ведут наступательные действия на пяти направлениях на востоке Украины. Об этом проинформировал 22 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает вести наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются в южной и северной частях Бахмута, также враг проводил наступательные действия на авдеевском направлении с целью установления контроля над Авдеевкой и Марьинкой", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на купянском и лиманском направлениях противник продолжает попытки сломить оборону ВСУ, "вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка".

"На бахмутском направлении враг продолжает ведение наступательных действий, однако его наступательный потенциал снижается. Противник не прекращает попыток захватить город, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Богдановка и Предтечино", – отметили в ВСУ.

По данным Генштаба, на авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях противник безуспешно пытался наступать в районе населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Победа.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирования наступательных группировок противника не выявлено. [...] Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. [...] На запорожском и херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0teY5FqmU8LGqkZLBCsz7LkMfYgFE7sBjQ8t3ymULBQrcnKe6d98L2xTEwqtpowm9l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц, в районе Авдеевки ситуация осложнилась относительно недавно.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, оборона, Шахтерск, Марьинка, Авдеевка, вторжение, Купянск, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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