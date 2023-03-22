Россияне несут "безумные потери" на севере от Авдеевки – ГВА

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил начальник ГВА Виталий Барабаш.
"Было много разных дат, которые они предназначали для окружения Авдеевки. "Последняя" дата была 1 марта. Сегодня 22 марта, и город под украинским флагом, – сказал Барабаш. – Сейчас с севера они [оккупанты] зашли в низины. Наши находятся на позициях на господствующих высотах. Именно это дает очень безумные потери врага именно на этом направлении, на севере. С юга от города у них меньше активности. Но они не оставляют ни желания, ни попыток "зажать эти клещи". Ребята на месте, держатся".
По словам главы ГВА, обстрелов Авдеевки оккупантами "стало на порядок больше". Так, количество авиаракетных ударов на авдеевском направлении составляет до 20 в сутки, отметил Барабаш.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вокруг Авдеевки.
Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.
Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта.