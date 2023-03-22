Россияне несут "безумные потери" на севере от Авдеевки – ГВА

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил начальник ГВА Виталий Барабаш.

"Было много разных дат, которые они предназначали для окружения Авдеевки. "Последняя" дата была 1 марта. Сегодня 22 марта, и город под украинским флагом, – сказал Барабаш. – Сейчас с севера они [оккупанты] зашли в низины. Наши находятся на позициях на господствующих высотах. Именно это дает очень безумные потери врага именно на этом направлении, на севере. С юга от города у них меньше активности. Но они не оставляют ни желания, ни попыток "зажать эти клещи". Ребята на месте, держатся".

По словам главы ГВА, обстрелов Авдеевки оккупантами "стало на порядок больше". Так, количество авиаракетных ударов на авдеевском направлении составляет до 20 в сутки, отметил Барабаш.