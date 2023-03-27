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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский впервые провел заседание ставки на выезде – в Днепре

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Зеленский в ходе рабочей поездки провел в Днепре заседание ставки
Зеленский в ходе рабочей поездки провел в Днепре заседание ставки
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел 27 марта в Днепре заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом глава государства сообщил в видеообращении, которое обнародовал в Instagram.

"Только что провел заседание ставки – впервые на выезде, в Днепре. Именно здесь, в стратегическом городе центра нашей страны, после посещения Марганца и Никополя [Днепропетровской области], Запорожья, передовых позиций наших воинов в Запорожской области", – сообщил президент..

По словам Зеленского, Днепр является украинской крепостью уже более девяти лет, все это время поддерживая фронт и бойцов.

"Именно здесь, в Днепре, еще с 2014 года тысячам наших воинов спасли здоровье после ранений. Днепр концентрировал работу волонтеров – с первых недель агрессии в 14-м году. Я благодарю тебя, Днепр, спасибо каждому и каждой здесь, в городе, кто помогает Украине стоять. Стоять крепко и – бить оккупанта", – заявил глава государства.

Он рассказал, что в ходе заседания ставки часть докладчиков выступала онлайн, в частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, командующие оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ), прикрывающих юг и север Украины.

"Командующие оперативными направлениями доложили фактическую ситуацию – генерал [командующий ОСГВ "Хортица" генерал-полковник Александр] Сырский, [командующий ОСГВ "Таврия" бригадный] генерал [Александр] Тарнавский – они были лично; те, кто возглавляет оборону в Донецкой области, в наиболее горячих направлениях. Обсудили на ставке общую ситуацию в прифронтовых районах, укрепление и защиту наших рубежей по всей протяженности фронта – от Херсона до Харькова", – проинформировал Зеленский.

Каждый командующий понимает, что враг должен отвечать за каждый удар по нашим городам и селам, по нашим людям. За Славянск, Константиновку и Дружковку, за Авдеевку и Торецк, за всю боль украинцев – и не только за время полномасштабной войны, но и за время от 14-го года.

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение 2022 года года он провел 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 20 раз, последний раз – 21 марта.

До этого Зеленский побывал 27 марта в Никополе и Никопольском районе Днепропетровской области, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны российских оккупантов.

Также в ходе рабочей поездки в Запорожскую область 27 марта Зеленский побывал на передовой, а также вместе с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси осмотрел поврежденную ДнепроГЭС. Затем в штабе оперативной группировки войск "Запорожье" глава государства провел совещание о ситуации в регионе. Также главе государства рассказали о ликвидации последствий ракетного удара по жилым домам в Запорожье.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Днепр, Днепропетровская область, Никополь, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Валерий Залужный, Александр Сырский, Кирилл Буданов, российские оккупанты, деоккупация, Александр Тарнавский
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