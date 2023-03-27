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Зеленский побывал в Никополе, который регулярно подвергается российским обстрелам

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Зеленский побывал в Никопольском районе, который оккупанты обстреливают практически ежедневно
Зеленский побывал в Никопольском районе, который оккупанты обстреливают практически ежедневно
Фото: ????????Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки 27 марта посетил Никопольский район Днепропетровской области, который постоянно обстреливают российские оккупанты, сообщает 27 марта пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства ознакомился с ситуацией в Никопольском районе, последствиями террористических ударов врага по Никополю, Марганцу и другим населенным пунктам региона", – сказано в сообщении.

Президента проинформировали о ходе восстановления поврежденных объектов гражданской инфраструктуры и усилении их защиты от возможных новых атак. 

Зеленский по итогам поездки написал в Telegram, что в Никопольском районе повреждено либо разрушено около 5 тыс. зданий, среди которых – медицинские и учебные учреждения. Глава государства заверил, что все они будут отстроены и отремонтированы.

По сообщению главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram, оккупанты обстреливали Никопольский район и 27 марта, в день, когда туда приезжал президент Украины.

"Российская армия атаковала Никопольский район. Обстреляла из БПЛА сам Никополь и Марганецкую общину. По последней ударила дроном-камикадзе. Пострадал 51-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждения получили образовательное учреждение, частный дом и авто", – написал Лысак.

Глава Днепропетровской ОВА также уточнил, что из 5 тыс. разрушенных и поврежденных зданий, о которых упоминал Зеленский, 3 тыс. – это многоэтажные и частные дома.

В ходе рабочей поездки в Запорожскую область Зеленский побывал на передовой, а также вместе с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси осмотрел поврежденную ДнепроГЭС. Затем в штабе оперативной группировки войск "Запорожье" глава государства провел совещание о ситуации в регионе. Также главе государства рассказали о ликвидации последствий ракетного удара по жилым домам в Запорожье.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, медицина, Днепропетровская область, Никополь, Владимир Зеленский, обстрелы, Днепропетровская ОГА, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, Марганец, российские оккупанты, восстановление, Сергей Лысак
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