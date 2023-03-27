Зеленский побывал в Никополе, который регулярно подвергается российским обстрелам

"Глава государства ознакомился с ситуацией в Никопольском районе, последствиями террористических ударов врага по Никополю, Марганцу и другим населенным пунктам региона", – сказано в сообщении.

Президента проинформировали о ходе восстановления поврежденных объектов гражданской инфраструктуры и усилении их защиты от возможных новых атак.

Зеленский по итогам поездки написал в Telegram, что в Никопольском районе повреждено либо разрушено около 5 тыс. зданий, среди которых – медицинские и учебные учреждения. Глава государства заверил, что все они будут отстроены и отремонтированы.

По сообщению главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram, оккупанты обстреливали Никопольский район и 27 марта, в день, когда туда приезжал президент Украины.

"Российская армия атаковала Никопольский район. Обстреляла из БПЛА сам Никополь и Марганецкую общину. По последней ударила дроном-камикадзе. Пострадал 51-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждения получили образовательное учреждение, частный дом и авто", – написал Лысак.

Глава Днепропетровской ОВА также уточнил, что из 5 тыс. разрушенных и поврежденных зданий, о которых упоминал Зеленский, 3 тыс. – это многоэтажные и частные дома.

В ходе рабочей поездки в Запорожскую область Зеленский побывал на передовой, а также вместе с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси осмотрел поврежденную ДнепроГЭС. Затем в штабе оперативной группировки войск "Запорожье" глава государства провел совещание о ситуации в регионе. Также главе государства рассказали о ликвидации последствий ракетного удара по жилым домам в Запорожье.