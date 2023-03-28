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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Террористы точно знали, куда направляли свои ракеты". Зеленский заявил, что оккупанты били по жилым домам в Запорожье фугасно-осколочными "Смерчами"

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Зеленский осмотрел пострадавшие от российского ракетного удара дома в Запорожье
Зеленский осмотрел пострадавшие от российского ракетного удара дома в Запорожье
Фото: president.gov.ua

Более 400 человек обратились за помощью после российского обстрела жилых домов в Запорожье 22 марта из дальнобойных реактивных систем залпового огня. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 27 марта в вечернем обращении, видео которого пресс-служба Офиса президента обнародовала в YouTube.

"Десятки людей были ранены этим безумным российским ударом. Террористы точно знали, куда направляли свои ракеты. Осколочно-фугасные "Смерчи" [снаряды РСЗО "Смерч"]. По домам. 37 человек пострадали, двое погибли. Мои соболезнования тем, кто потерял родных и близких", – сказал Зеленский.

Глава Украинского государства заверил, что за этот удар, как и за все остальные, Россия будет отвечать – "приговоры террористам будут".

"Больно было смотреть, что Россия сделала с нашим Марганцем [Днепропетровской области], с нашим Никополем [Днепропетровской области]. Но наши воины, каждый и каждая, кто сейчас на передовых позициях, которых мы сегодня посетили в Запорожье, точно знают, что им нужно, чтобы оттеснять врага с нашей земли. Это будет", – подытожил Зеленский.

Глава государства во время рабочей поездки в Запорожскую область осмотрел дома в Запорожье, поврежденные в результате российских обстрелов 22 марта. В Офисе президента сообщили, что в результате попадания российской ракеты в один из девятиэтажных жилых домов были повреждены несущие конструкции одного из подъездов, эта часть дома может обрушиться, поэтому необходим ее демонтаж.

Удар по Запорожью был нанесен, предположительно, из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", сообщали 22 марта в Воздушных силах Украины. В Офисе генпрокурора отмечали, что по Запорожью было выпущено шесть ракет.

Контекст:

Россия в очередной раз обстреляла Запорожье в первой половине дня 22 марта. Ракеты повредили два девятиэтажных дома (попадание одной из ракет зафиксировано на видео).

По данным обладминистрации, в дома попали две ракеты

Вечером 22 марта в МВД Украины сообщили о завершении спасательной операции на месте удара. Тогда было известно о 34 пострадавших и одном погибшем. 26 марта стало известно, что в больнице скончался еще один пострадавший, подросток 2004 года рождения.

Теги: Запорожье, оккупация, Запорожская область, РСЗО Смерч, жертвы, Владимир Зеленский, война России против Украины, разрушения, российские оккупанты, деоккупация
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