"Террористы точно знали, куда направляли свои ракеты". Зеленский заявил, что оккупанты били по жилым домам в Запорожье фугасно-осколочными "Смерчами"

"Десятки людей были ранены этим безумным российским ударом. Террористы точно знали, куда направляли свои ракеты. Осколочно-фугасные "Смерчи" [снаряды РСЗО "Смерч"]. По домам. 37 человек пострадали, двое погибли. Мои соболезнования тем, кто потерял родных и близких", – сказал Зеленский.

Глава Украинского государства заверил, что за этот удар, как и за все остальные, Россия будет отвечать – "приговоры террористам будут".

"Больно было смотреть, что Россия сделала с нашим Марганцем [Днепропетровской области], с нашим Никополем [Днепропетровской области]. Но наши воины, каждый и каждая, кто сейчас на передовых позициях, которых мы сегодня посетили в Запорожье, точно знают, что им нужно, чтобы оттеснять врага с нашей земли. Это будет", – подытожил Зеленский.

Глава государства во время рабочей поездки в Запорожскую область осмотрел дома в Запорожье, поврежденные в результате российских обстрелов 22 марта. В Офисе президента сообщили, что в результате попадания российской ракеты в один из девятиэтажных жилых домов были повреждены несущие конструкции одного из подъездов, эта часть дома может обрушиться, поэтому необходим ее демонтаж.

Удар по Запорожью был нанесен, предположительно, из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", сообщали 22 марта в Воздушных силах Украины. В Офисе генпрокурора отмечали, что по Запорожью было выпущено шесть ракет.