Зеленский в ближайшее время может посетить Варшаву – МИД Польши

По его словам, Зеленский и президент Польши Анджей Дуда находятся в постоянном контакте. Не исключено, что визит украинского лидера состоится скоро, но о нем не будет заранее объявлено из соображений безопасности.

"Я думаю, что это произойдет вскоре, но давайте не зацикливаться на фактах… Мы точно не будем анонсировать этот визит, как это обычно бывает во время визитов других глав государств. В случае с президентом Зеленским такого объявления не будет", – заявил Яблонский.

Он также сообщил, что главными темами встречи будут совместная поддержка Украины странами Запада и глобальными институциями, а также план ее восстановления после войны. Заместитель главы МИД отметил, что польско-украинский договор, который предоставит привилегии и льготы польским компаниям в Украине, – это "дело ближайших месяцев".

"Встречи проводятся регулярно. На платформу сотрудничества, которую мы создали и в рамках которой происходит обмен информацией, обратились уже несколько сотен компаний", – добавил он.

Сегодня утром Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с польским коллегой. Они обсуждали "оборонные потребности Украины и совместные дипломатические усилия на ближайшее время", написал Зеленский в Telegram.