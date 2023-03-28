Зеленский в ближайшее время может посетить Варшаву – МИД Польши

По его словам, Зеленский и президент Польши Анджей Дуда находятся в постоянном контакте. Не исключено, что визит украинского лидера состоится скоро, но о нем не будет заранее объявлено из соображений безопасности.
"Я думаю, что это произойдет вскоре, но давайте не зацикливаться на фактах… Мы точно не будем анонсировать этот визит, как это обычно бывает во время визитов других глав государств. В случае с президентом Зеленским такого объявления не будет", – заявил Яблонский.
Он также сообщил, что главными темами встречи будут совместная поддержка Украины странами Запада и глобальными институциями, а также план ее восстановления после войны. Заместитель главы МИД отметил, что польско-украинский договор, который предоставит привилегии и льготы польским компаниям в Украине, – это "дело ближайших месяцев".
"Встречи проводятся регулярно. На платформу сотрудничества, которую мы создали и в рамках которой происходит обмен информацией, обратились уже несколько сотен компаний", – добавил он.
Сегодня утром Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с польским коллегой. Они обсуждали "оборонные потребности Украины и совместные дипломатические усилия на ближайшее время", написал Зеленский в Telegram.
Последний раз Зеленский и Дуда виделись вечером 9 февраля в Жешуве. Зеленский заехал в Польшу, возвращаясь с саммита ЕС в Брюсселе, за день до этого он посетил Лондон и Париж.
Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев. В июле 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Польша занимает второе место в мире после США по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.