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Польша настаивает на увеличении фонда ЕС, за счет которого оплачивается военная помощь Украине – Моравецкий

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Возможности Европейского фонда мира должны быть расширены премьер-министр Польши
Возможности Европейского фонда мира должны быть расширены – премьер-министр Польши
Фото: ЕРА

Польша настаивает на увеличении Европейского фонда мира, из которого финансируется закупка оружия для стран ЕС и Украины. Об этом премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил 23 марта на брифинге после первого дня саммита ЕС в Брюсселе (Бельгия), видео которого публикует TVP Info.

По его словам, на сегодня Польша направила Украине преимущественно использованное оружие и технику, а для собственной армии закупает новое, в частности – самоходные артиллерийские гаубицы Krab и бронетранспортеры Rosomak.

Моравецкий отметил, что для этого страна использует средства, полученные из Европейского фонда мира, и для эффективного увеличения оборонного потенциала Украины и всей Европы его возможности должны быть расширены.

"Примерно через две-три недели Польша получит еще 200 млн из Европейского фонда мира, то есть около 1 млрд злотых, которые мы направим на оборонную политику. Я также требовал, и я акцентировал на этом внимание, что этот фонд должен быть больше, не €3,5 млрд, как сейчас, а значительно больше", – заявил премьер Польши.

Контекст:

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования мер общей внешней политики и политики безопасности, связанных с военными и оборонными вопросами, с целью предотвращения конфликтов и сохранения мира.

Через этот фонд Брюссель профинансировал уже семь траншей военной помощи Украине. 23 января Боррель говорил, что общая военная помощь Украины в рамках фонда составила €3,6 млрд.

14 марта Совет Евросоюза заявил о намерении увеличить финансовый потолок Европейского фонда мира до €7,98 млрд на период до 2027 года.

Теги: Польша, оружие, саммит ЕС, военная помощь, оборона, война России против Украины, Матеуш Моравецкий
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