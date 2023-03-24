Польша настаивает на увеличении фонда ЕС, за счет которого оплачивается военная помощь Украине – Моравецкий

По его словам, на сегодня Польша направила Украине преимущественно использованное оружие и технику, а для собственной армии закупает новое, в частности – самоходные артиллерийские гаубицы Krab и бронетранспортеры Rosomak.

Моравецкий отметил, что для этого страна использует средства, полученные из Европейского фонда мира, и для эффективного увеличения оборонного потенциала Украины и всей Европы его возможности должны быть расширены.

"Примерно через две-три недели Польша получит еще €200 млн из Европейского фонда мира, то есть около 1 млрд злотых, которые мы направим на оборонную политику. Я также требовал, и я акцентировал на этом внимание, что этот фонд должен быть больше, не €3,5 млрд, как сейчас, а значительно больше", – заявил премьер Польши.