Польша настаивает на увеличении фонда ЕС, за счет которого оплачивается военная помощь Украине – Моравецкий

По его словам, на сегодня Польша направила Украине преимущественно использованное оружие и технику, а для собственной армии закупает новое, в частности – самоходные артиллерийские гаубицы Krab и бронетранспортеры Rosomak.
Моравецкий отметил, что для этого страна использует средства, полученные из Европейского фонда мира, и для эффективного увеличения оборонного потенциала Украины и всей Европы его возможности должны быть расширены.
"Примерно через две-три недели Польша получит еще €200 млн из Европейского фонда мира, то есть около 1 млрд злотых, которые мы направим на оборонную политику. Я также требовал, и я акцентировал на этом внимание, что этот фонд должен быть больше, не €3,5 млрд, как сейчас, а значительно больше", – заявил премьер Польши.
Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования мер общей внешней политики и политики безопасности, связанных с военными и оборонными вопросами, с целью предотвращения конфликтов и сохранения мира.
Через этот фонд Брюссель профинансировал уже семь траншей военной помощи Украине. 23 января Боррель говорил, что общая военная помощь Украины в рамках фонда составила €3,6 млрд.
14 марта Совет Евросоюза заявил о намерении увеличить финансовый потолок Европейского фонда мира до €7,98 млрд на период до 2027 года.