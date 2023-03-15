Дания создаст фонд в $1 млрд для помощи Украине. Основная часть пойдет на оружие и боеприпасы

Копенгаген поддерживает Украину с начала войны Фото: ЕРА

По данным агентства, создание фонда одобрило большинство партий в датском парламенте. В 2023 году в него поступит около 7 млрд датских крон ($1,01 млрд).

Большая часть средств предназначена для помощи украинской армии – 5,4 млрд крон. Около 1,2 млрд пойдут на гуманитарную помощь, 0,4 млрд будут потрачены на восстановление инфраструктуры в Украине.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что такое распределение согласовано с украинскими властями.