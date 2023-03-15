Дания создаст фонд в $1 млрд для помощи Украине. Основная часть пойдет на оружие и боеприпасы

По данным агентства, создание фонда одобрило большинство партий в датском парламенте. В 2023 году в него поступит около 7 млрд датских крон ($1,01 млрд).
Большая часть средств предназначена для помощи украинской армии – 5,4 млрд крон. Около 1,2 млрд пойдут на гуманитарную помощь, 0,4 млрд будут потрачены на восстановление инфраструктуры в Украине.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что такое распределение согласовано с украинскими властями.
По состоянию на октябрь 2022 года, как сообщало министерство обороны Дании, страна выделила на оружие и военную технику для Украины 3,8 млрд датских крон ($543 млн).
В декабре власти Дании дополнительно выделили 300 млн датских крон ($43 млн) в фонд помощи Украине International Fund for Ukraine, отвечающий за приобретение оружия и снаряжения.
19 января стало известно, что Дания передаст Украине все имеющиеся 19 САУ Caesar французского производства. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию, отметив, что это серьезно укрепит обороноспособность украинской армии.
Кроме того, в начале февраля Дания запустила проект по ремонту большого количества танков Leopard 1A5 совместно с Нидерландами и Германией. И.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил 11 марта, что первые Leopard 1 ВСУ получат уже в течение весны.