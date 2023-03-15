ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дания создаст фонд в $1 млрд для помощи Украине. Основная часть пойдет на оружие и боеприпасы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Копенгаген поддерживает Украину с начала войны
Копенгаген поддерживает Украину с начала войны
Фото: ЕРА

Правительство Дании объявило о создании фонда военной, гражданской и деловой помощи Украине. Об этом 15 марта сообщает Reuters.

По данным агентства, создание фонда одобрило большинство партий в датском парламенте. В 2023 году в него поступит около 7 млрд датских крон ($1,01 млрд). 

Большая часть средств предназначена для помощи украинской армии – 5,4 млрд крон. Около 1,2 млрд пойдут на гуманитарную помощь, 0,4 млрд будут потрачены на восстановление инфраструктуры в Украине. 

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что такое распределение согласовано с украинскими властями.

Контекст:

По состоянию на октябрь 2022 года, как сообщало министерство обороны Дании, страна выделила на оружие и военную технику для Украины 3,8 млрд датских крон ($543 млн).

В декабре власти Дании дополнительно выделили 300 млн датских крон ($43 млн) в фонд помощи Украине International Fund for Ukraine, отвечающий за приобретение оружия и снаряжения.

19 января стало известно, что Дания передаст Украине все имеющиеся 19 САУ Caesar французского производства. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию, отметив, что это серьезно укрепит обороноспособность украинской армии.

Кроме того, в начале февраля Дания запустила проект по ремонту большого количества танков Leopard 1A5 совместно с Нидерландами и Германией. И.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил 11 марта, что первые Leopard 1 ВСУ получат уже в течение весны.

Теги: Дания, военная помощь, гуманитарная помощь, ВСУ, война России против Украины, Ларс Лекке Расмуссен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Максимальный цинизм". В сети возмутились зажигалкой с изображением украинского воина, расстрелянного за слова "Слава Украине!"
"Максимальный цинизм". В сети возмутились зажигалкой с изображением украинского воина, расстрелянного за слова "Слава Украине!"
Галина ГРИШИНА
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом
Чмерковский: Если кто-то считает Денисову украинкой – это полная ерунда. Украинцы волновались, когда началась война, а она не переживала
Чмерковский: Если кто-то считает Денисову украинкой – это полная ерунда. Украинцы волновались, когда началась война, а она не переживала
Галина ГРИШИНА
  Некоглай: Когда мамы не стало, мне было девять лет, когда не стало папы 10
  Некоглай: Когда мамы не стало, мне было девять лет, когда не стало папы – 10 G
Топ-5 украшений, которые идеально сочетаются с V-образным декольте. Фото
Топ-5 украшений, которые идеально сочетаются с V-образным декольте. Фото
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес показала, как выглядит сразу после душа
53-летняя Лопес показала, как выглядит сразу после душа
Бех-Романчук публично обратилась к мужу. Он ответил
Бех-Романчук публично обратилась к мужу. Он ответил
"К новым приключениям готов!" Галкин показал фото в образе Джека Воробья и показал, как его встретили в Балтиморе
"К новым приключениям готов!" Галкин показал фото в образе Джека Воробья и показал, как его встретили в Балтиморе
Интересы российского режиссера, который планировал снимать в Украине фильм о детях Бахмута, представляла украинская актриса Урсуляк
Интересы российского режиссера, который планировал снимать в Украине фильм о детях Бахмута, представляла украинская актриса Урсуляк
Галина ГРИШИНА
50-летняя Пэлтроу рассказала о процедуре для здоровья, которую применяет ректально
50-летняя Пэлтроу рассказала о процедуре для здоровья, которую применяет ректально
На берегу моря. Внучка Ротару снялась в брюках с низкой талией
На берегу моря. Внучка Ротару снялась в брюках с низкой талией
  "Друг начал коверкать мое имя: "Мыкола, Некончай, Неглотай". Некоглай рассказал, как появился его псевдоним
  "Друг начал коверкать мое имя: "Мыкола, Некончай, Неглотай". Некоглай рассказал, как появился его псевдоним G
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Песня Пэрис Паломы Labour о неравенстве стала трендом в TikTok – женщины уже записали под нее почти 13 млн роликов о сексизме
Песня Пэрис Паломы Labour о неравенстве стала трендом в TikTok – женщины уже записали под нее почти 13 млн роликов о сексизме
Галина ГРИШИНА
"Работа длилась месяц, было использовано 22 метра шифона". "Мисс Германия 2015" появилась на "Оскаре" в платье от украинского дизайнера
"Работа длилась месяц, было использовано 22 метра шифона". "Мисс Германия 2015" появилась на "Оскаре" в платье от украинского дизайнера
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост (111478)
2
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (29611)
3
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото (28250)
4
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью (23473)
5
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео (22812)
6
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео (21968)
7
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс (19904)
8
С красной помадой и двумя косами. 56-летняя Хайек вышла в свет в жакете без застежек (14879)
 
 
 
 