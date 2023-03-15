ЕС увеличил до €7,9 млрд фонд мира, из которого финансирует оружие для Украины

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года Фото: depositphotos.com

"Европейский фонд мира стал неотъемлемой частью поддержки ЕС, направленной на содействие миру и безопасности во всем мире. Сегодняшнее решение увеличивает финансовый потолок Европейского фонда мира до более чем €7,9 млрд", – заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель.

По его словам, обеспечение финансовой устойчивости этого инструмента имеет решающее значение для поддержки не только Украины, но и партнеров в других частях Европы, Африки и Ближнего Востока, "поскольку их потребности продолжают расти".

Это решение реализует политическое соглашение, достигнутое 12 декабря 2022 года, когда Совет ЕС решил увеличить общий финансовый потолок фонда на €2 млрд (в ценах 2018 года) в 2023 году и предусмотреть возможность дальнейшего увеличения на более позднем этапе (до €5,5 млрд в ценах 2018 года до 2027 года), разъяснили в Совет ЕС.