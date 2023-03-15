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ЕС увеличил до €7,9 млрд фонд мира, из которого финансирует оружие для Украины

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Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года
Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года
Фото: depositphotos.com

Совет Евросоюза 14 марта решил увеличить финансовый потолок Европейского фонда мира до €7,98 млрд на период до 2027 года. Через этот фонд, в частности, финансируется и военная помощь Украине. Об этом сообщается на сайте Евросовета.

"Европейский фонд мира стал неотъемлемой частью поддержки ЕС, направленной на содействие миру и безопасности во всем мире. Сегодняшнее решение увеличивает финансовый потолок Европейского фонда мира до более чем €7,9 млрд", – заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель.

По его словам, обеспечение финансовой устойчивости этого инструмента имеет решающее значение для поддержки не только Украины, но и партнеров в других частях Европы, Африки и Ближнего Востока, "поскольку их потребности продолжают расти".

Это решение реализует политическое соглашение, достигнутое 12 декабря 2022 года, когда Совет ЕС решил увеличить общий финансовый потолок фонда на €2 млрд (в ценах 2018 года) в 2023 году и предусмотреть возможность дальнейшего увеличения на более позднем этапе (до €5,5 млрд в ценах 2018 года до 2027 года), разъяснили в Совет ЕС.

Контекст:

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования мер общей внешней политики и политики безопасности, связанных с военными и оборонными вопросами, с целью предотвращения конфликтов и сохранения мира.

Через этот фонд Брюссель профинансировал уже семь траншей военной помощи Украине. 23 января Боррель говорил, что общая военная помощь Украины в рамках фонда составила €3,6 млрд

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, военная помощь, Совет ЕС, Европа, финансы, Евросоюз, финансирование, Жозеп Боррель, ЕС
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