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Польша присоединилась к соглашению ЕС о совместных закупках боеприпасов для Украины – минобороны

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Польша с самого начала выступала за запуск инициативы о совместных закупках боеприпасов для Украины, отметил Блащак
Польша с самого начала выступала за запуск инициативы о совместных закупках боеприпасов для Украины, отметил Блащак
Фото: EPA

Польши присоединились к соглашению о совместном приобретении боеприпасов странами ЕС для пополнения своих запасов и продолжения оказания поддержки Украине.

Об этом 23 марта в Twitter сообщил министр обороны Мариуш Блащак.

"Мы присоединились к европейскому соглашению, касающемуся совместных закупок боеприпасов для Украины. Польша с самого начала выступала за запуск такой инициативы. Это большая поддержка для наших восточных соседей и шанс для польской оборонной промышленности", – написал глава минобороны.

20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. К инициативе на любом этапе могут также присоединиться другие страны Евросоюза.

Как говорится в заявлении Европейского оборонного агентства, эта инициатива создает "прочную основу" для намерений государств – членов ЕС совместно закупать необходимые боеприпасы для Украины. Также они смогут вместе закупать боеприпасы для своих потребностей, уменьшая затраты за счет масштаба.

Контекст:

Проект "Совместная закупка боеприпасов" был одобрен на встрече в Брюсселе (Бельгия) 20 марта. Среди стран ЕС его подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция. 22 марта к соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов присоединилась Испания.

Согласно инициативе, Украина получит 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. Сначала будет выделено €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку на еще €1 млрд.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры.

По данным Пентагона, ВСУ за месяц используют более 90 тыс. артснарядов 155-мм калибра.

Теги: Украина, Польша, промышленность, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины, Евросоюз, Мариуш Блащак, соглашение, ЕС
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