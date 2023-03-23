Польша присоединилась к соглашению ЕС о совместных закупках боеприпасов для Украины – минобороны

Польша с самого начала выступала за запуск инициативы о совместных закупках боеприпасов для Украины, отметил Блащак Фото: EPA

Об этом 23 марта в Twitter сообщил министр обороны Мариуш Блащак.

"Мы присоединились к европейскому соглашению, касающемуся совместных закупок боеприпасов для Украины. Польша с самого начала выступала за запуск такой инициативы. Это большая поддержка для наших восточных соседей и шанс для польской оборонной промышленности", – написал глава минобороны.

Do * czyli * my do unijnego porozumienia dotycz * cego wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy. Polska od pocz * tku zabiega * a o uruchomienie takiej inicjatywy. To du * e wsparcie dla naszych wschodnich s * siadów i szansa dla polskiego przemys * u zbrojeniowego. pic.twitter.com/foGIuhfSsu — Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) March 23, 2023

20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. К инициативе на любом этапе могут также присоединиться другие страны Евросоюза.

Как говорится в заявлении Европейского оборонного агентства, эта инициатива создает "прочную основу" для намерений государств – членов ЕС совместно закупать необходимые боеприпасы для Украины. Также они смогут вместе закупать боеприпасы для своих потребностей, уменьшая затраты за счет масштаба.