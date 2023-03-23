Польша присоединилась к соглашению ЕС о совместных закупках боеприпасов для Украины – минобороны

Об этом 23 марта в Twitter сообщил министр обороны Мариуш Блащак.
"Мы присоединились к европейскому соглашению, касающемуся совместных закупок боеприпасов для Украины. Польша с самого начала выступала за запуск такой инициативы. Это большая поддержка для наших восточных соседей и шанс для польской оборонной промышленности", – написал глава минобороны.
Do * czyli * my do unijnego porozumienia dotycz * cego wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy. Polska od pocz * tku zabiega * a o uruchomienie takiej inicjatywy. To du * e wsparcie dla naszych wschodnich s * siadów i szansa dla polskiego przemys * u zbrojeniowego. pic.twitter.com/foGIuhfSsu— Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) March 23, 2023
20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. К инициативе на любом этапе могут также присоединиться другие страны Евросоюза.
Как говорится в заявлении Европейского оборонного агентства, эта инициатива создает "прочную основу" для намерений государств – членов ЕС совместно закупать необходимые боеприпасы для Украины. Также они смогут вместе закупать боеприпасы для своих потребностей, уменьшая затраты за счет масштаба.
Проект "Совместная закупка боеприпасов" был одобрен на встрече в Брюсселе (Бельгия) 20 марта. Среди стран ЕС его подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция. 22 марта к соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов присоединилась Испания.
Согласно инициативе, Украина получит 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. Сначала будет выделено €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку на еще €1 млрд.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры.
По данным Пентагона, ВСУ за месяц используют более 90 тыс. артснарядов 155-мм калибра.