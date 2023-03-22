Испания присоединилась к соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов для Украины – минобороны

Об этом сообщается на сайте минобороны страны.
"Таким образом, Испания присоединяется к группе из 18 стран, подписавших это соглашение", – сказано в сообщении.
20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов.
Как говорится в заявлении Европейского оборонного агентства, эта инициатива создает "прочную основу" для намерений государств – членов ЕС совместно закупать необходимые боеприпасы для Украины. Также они смогут вместе закупать боеприпасы для своих потребностей, уменьшая затраты за счет масштаба.
"Проект посылает четкий сигнал промышленности и укрепляет поддержку ЕС Украины в борьбе с агрессивной войной России", – заявили в оборонном ведомстве ЕС.
Другие страны Евросоюза могут присоединиться к инициативе на любом этапе, сказано в заявлении.
Проект "Совместная закупка боеприпасов" был одобрен на встрече в Брюсселе (Бельгия) 20 марта. Среди стран ЕС его подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция.
Согласно инициативе, Украина получит 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. Сначала будет выделено €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку на еще €1 млрд.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры.
По данным Пентагона, ВСУ за месяц используют более 90 тыс. артснарядов 155-мм калибра.