Испания присоединилась к соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов для Украины – минобороны

Роблес 22 марта подписала проектное соглашение о совместном приобретении боеприпасов в рамках ЕС Фото: EPA

Об этом сообщается на сайте минобороны страны.

"Таким образом, Испания присоединяется к группе из 18 стран, подписавших это соглашение", – сказано в сообщении.

20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов.

Как говорится в заявлении Европейского оборонного агентства, эта инициатива создает "прочную основу" для намерений государств – членов ЕС совместно закупать необходимые боеприпасы для Украины. Также они смогут вместе закупать боеприпасы для своих потребностей, уменьшая затраты за счет масштаба.

"Проект посылает четкий сигнал промышленности и укрепляет поддержку ЕС Украины в борьбе с агрессивной войной России", – заявили в оборонном ведомстве ЕС.

Другие страны Евросоюза могут присоединиться к инициативе на любом этапе, сказано в заявлении.