Румыния и Польша просят Еврокомиссию защитить своих фермеров от украинского дешевого зерна

Правительства обеих стран хотят убедиться, что их фермеры не пострадают от потока дешевого импорта из Украины. После того, как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, альтернативные пути экспорта в Евросоюз прошли преимущественно через Румынию и Польшу.
"Вместе мы участвуем в процессе обсуждения с Европейской комиссией механизмов, которые должны обеспечить прозрачность украинского экспорта и конечных пунктов назначения", – сказал Чукэ.
Моравецкий добавил, что Евросоюзу нужно "эффективно помогать Варшаве и Бухаресту в реализации торговой политики, которая отвечает не только стратегическим интересам Украины и Центральной Европы, но и экономическим интересам Польши и Румынии".
Reuters отмечает, что министр сельского хозяйства Румынии Петре Даеа ранее заявлял об убытках у румынских и польских фермеров из-за притока более дешевого украинского зерна на их рынки. По его оценке, они составили около €417 млн.
Дэа также сообщил, что Еврокомиссия намерена выплатить компенсацию в размере €56,3 млн польским, болгарским и румынским фермерам, окончательное решение по этому вопросу ожидается 30 марта.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн экспортного зерна.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября 2022 года и 18 марта 2023 года работу "зернового коридора" продлевали.