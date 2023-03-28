Румыния и Польша просят Еврокомиссию защитить своих фермеров от украинского дешевого зерна

Моравецкий и Чуке считают, что Еврокомиссия должна учитывать экономические интересы их стран Фото: gov.ro

Правительства обеих стран хотят убедиться, что их фермеры не пострадают от потока дешевого импорта из Украины. После того, как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, альтернативные пути экспорта в Евросоюз прошли преимущественно через Румынию и Польшу.

"Вместе мы участвуем в процессе обсуждения с Европейской комиссией механизмов, которые должны обеспечить прозрачность украинского экспорта и конечных пунктов назначения", – сказал Чукэ.

Моравецкий добавил, что Евросоюзу нужно "эффективно помогать Варшаве и Бухаресту в реализации торговой политики, которая отвечает не только стратегическим интересам Украины и Центральной Европы, но и экономическим интересам Польши и Румынии".

Reuters отмечает, что министр сельского хозяйства Румынии Петре Даеа ранее заявлял об убытках у румынских и польских фермеров из-за притока более дешевого украинского зерна на их рынки. По его оценке, они составили около €417 млн.

Дэа также сообщил, что Еврокомиссия намерена выплатить компенсацию в размере €56,3 млн польским, болгарским и румынским фермерам, окончательное решение по этому вопросу ожидается 30 марта.