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Румыния и Польша просят Еврокомиссию защитить своих фермеров от украинского дешевого зерна

Моравецкий и Чуке считают, что Еврокомиссия должна учитывать экономические интересы их стран
Моравецкий и Чуке считают, что Еврокомиссия должна учитывать экономические интересы их стран
Фото: gov.ro

Румыния и Польша ведут переговоры с Европейской комиссией о механизмах отслеживания экспорта украинского зерна. Об этом премьер министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявили 28 марта на экономическом форуме в Бухересте, который румынское правительство транслировало в Youtube.

Правительства обеих стран хотят убедиться, что их фермеры не пострадают от потока дешевого импорта из Украины. После того, как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, альтернативные пути экспорта в Евросоюз прошли преимущественно через Румынию и Польшу.

"Вместе мы участвуем в процессе обсуждения с Европейской комиссией механизмов, которые должны обеспечить прозрачность украинского экспорта и конечных пунктов назначения", – сказал Чукэ.

Моравецкий добавил, что Евросоюзу нужно "эффективно помогать Варшаве и Бухаресту  в реализации торговой политики, которая отвечает не только стратегическим интересам Украины и Центральной Европы, но и экономическим интересам Польши и Румынии".

Reuters отмечает, что министр сельского хозяйства Румынии Петре Даеа ранее заявлял об убытках у румынских и польских фермеров из-за притока более дешевого украинского зерна на их рынки. По его оценке, они составили около 417 млн.

Дэа также сообщил, что Еврокомиссия намерена выплатить компенсацию в размере 56,3 млн польским, болгарским и румынским фермерам, окончательное решение по этому вопросу ожидается 30 марта.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн экспортного зерна.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября 2022 года и 18 марта 2023 года работу "зернового коридора" продлевали.

Теги: Украина, Румыния, Польша, Еврокомиссия, экспорт, Евросоюз, Матеуш Моравецкий, зерно, Николае Чукэ
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