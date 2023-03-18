Черноморское "зерновое соглашение" продлили на 120 дней – Кубраков

"Соглашение по Черноморской зерновой инициативе продлено на 120 дней", – написал он.
Кубраков поблагодарил генсека ООН Антониу Гутерриша, президента Турции Реджепа Эрдогана, министр национальной обороны Турции Хулуси Акара "и всех партнеров за соблюдение договоренностей".
"Благодаря нашим совместным усилиям на мировые рынки поставлено 25 млн тонн украинского зерна", – заявил он.
#BlackSeaGrainInitiative agreement is extended for 120 days. Grateful to @antonioguterres @UN, President Erdo * an, Minister Hulusi Akar & all our partners for sticking to the agreements. Due our joint efforts, 25M tons of * grain delivered to world markets pic.twitter.com/4bye93iQ7d— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) March 18, 2023
О продлении срока соглашения сообщил также президент Турции Реджеп Эрдоган. Он отметил, что соглашение будет работать и после 19 марта, когда истекал его срок, пишет агентство Anadolu.
Соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.
Россия заявляла о продлении "зерновой инициативы" на 60 дней. В то же время в ООН проинформировали 14 марта, что консультации продолжаются.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 24,9 млн тонн зерна.
Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.