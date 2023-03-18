Черноморское "зерновое соглашение" продлили на 120 дней – Кубраков

"Соглашение по Черноморской зерновой инициативе продлено на 120 дней", – написал он.

Кубраков поблагодарил генсека ООН Антониу Гутерриша, президента Турции Реджепа Эрдогана, министр национальной обороны Турции Хулуси Акара "и всех партнеров за соблюдение договоренностей".

"Благодаря нашим совместным усилиям на мировые рынки поставлено 25 млн тонн украинского зерна", – заявил он.

#BlackSeaGrainInitiative agreement is extended for 120 days. Grateful to @antonioguterres @UN, President Erdo * an, Minister Hulusi Akar & all our partners for sticking to the agreements. Due our joint efforts, 25M tons of * grain delivered to world markets pic.twitter.com/4bye93iQ7d — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) March 18, 2023

О продлении срока соглашения сообщил также президент Турции Реджеп Эрдоган. Он отметил, что соглашение будет работать и после 19 марта, когда истекал его срок, пишет агентство Anadolu.

Соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.

Россия заявляла о продлении "зерновой инициативы" на 60 дней. В то же время в ООН проинформировали 14 марта, что консультации продолжаются.