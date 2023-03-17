Шмыгаль: Украина настаивает, чтобы "зерновое соглашение" было бессрочным и продлевалось автоматически на 120 дней

Об этом 17 марта на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

По словам Шмыгаля, с начала действия инициативы Украина экспортировала более 24 млн тонн продовольствия, а при разблокировании черноморских морских путей "может экспортировать вдвое больше".

"Украина является одним из ключевых звеньев мировой продовольственной безопасности. Поэтому мы настаиваем, чтобы "зерновое соглашение" было бессрочным и продлевалось автоматически на 120 дней. Такой же позиции придерживаются Турция и ООН, – сказал премьер. – Попытки агрессора сократить сроки продления – это манипуляция ради дальнейшего шантажа и нагнетания глобального продовольственного кризиса. Должны этого не допустить".

Соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.

Срок действия "зернового соглашения" истекает 18 марта 2023 года. Продлить его в ходе визита в Киев 8 марта призывал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Россия заявила о продлении "зерновой инициативы" на 60 дней. В то же время в ООН проинформировали 14 марта, что консультации продолжаются.