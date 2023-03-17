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Шмыгаль: Украина настаивает, чтобы "зерновое соглашение" было бессрочным и продлевалось автоматически на 120 дней

Украина является одним из ключевых звеньев мировой продовольственной безопасности, отметил Шмыгаль
Украина является одним из ключевых звеньев мировой продовольственной безопасности, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Украина вместе с партнерами прилагает усилия для продолжения "зерновой инициативы".

Об этом 17 марта на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.  

По словам Шмыгаля, с начала действия инициативы Украина экспортировала более 24 млн тонн продовольствия, а при разблокировании черноморских морских путей "может экспортировать вдвое больше".

"Украина является одним из ключевых звеньев мировой продовольственной безопасности. Поэтому мы настаиваем, чтобы "зерновое соглашение" было бессрочным и продлевалось автоматически на 120 дней. Такой же позиции придерживаются Турция и ООН, – сказал премьер. – Попытки агрессора сократить сроки продления – это манипуляция ради дальнейшего шантажа и нагнетания глобального продовольственного кризиса. Должны этого не допустить".

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/743883100797559/

Соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.

Срок действия "зернового соглашения" истекает 18 марта 2023 года. Продлить его в ходе визита в Киев 8 марта призывал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Россия заявила о продлении "зерновой инициативы" на 60 дней. В то же время в ООН проинформировали 14 марта, что консультации продолжаются.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 21,4 млн тонн зерна.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины м Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.

Теги: Россия, Украина, Турция, ООН, Черное море, правительство, экспорт, шантаж, премьер-министр, Денис Шмыгаль, судоходство, соглашение, заседание, Кабмин, зерновой коридор
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