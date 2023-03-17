"Каждый выбор был зафиксирован". Украина после войны будет учитывать, как другие страны вели себя "в самый темный момент ее истории", заявил Кулеба

Он пояснил, что выбор, который каждая нация сделала после полномасштабного вторжения России, будет "учтен при построении будущих отношений".

Хотя Украина после вторжения России получила военную и экономическую поддержку от западных государств, многие страны Африки, Азии и Южной Америки остались в стороне. Как поясняет BBC, некоторые исторически симпатизируют России, некоторые обеспокоены экономическими потерями из-за войны, а другие считают, что это Запад затягивает боевые действия.

Но Кулеба четко дал понять, что страны, которые не поддержали Украину сейчас, "плохо повели себя во время этой войны и плохо отнеслись к Украине", заплатят цену в будущем.

"Если кто-то в мире думает, что то, как та или иная страна вела себя или отнеслась к Украине в самый темный момент ее истории, не будет учтено при построении будущих отношений, то эти люди просто не знают, как работает дипломатия. Война – это время, когда нужно сделать выбор. И каждый выбор был зафиксирован", – подчеркнул Кулеба.

Как отмечает BBC, Украина зависит от западной помощи и военной поддержки в средне- и долгосрочной перспективе, и поэтому ее дипломатическое неодобрение может не волновать некоторые страны. Однако в мирное время огромный экспорт зерна из Украины дает ей значительное экономическое влияние, особенно в ряде развивающихся стран.