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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Каждый выбор был зафиксирован". Украина после войны будет учитывать, как другие страны вели себя "в самый темный момент ее истории", заявил Кулеба

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Кулеба: Война это время, когда нужно сделать выбор
Кулеба: Война – это время, когда нужно сделать выбор
Фото: EPA

Страны, которые "плохо отнеслись к Украине", понесут ответственность за это в отношениях с ней после войны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он сказал в интервью "BBC News Україна".

Он пояснил, что выбор, который каждая нация сделала после полномасштабного вторжения России, будет "учтен при построении будущих отношений".

Хотя Украина после вторжения России получила военную и экономическую поддержку от западных государств, многие страны Африки, Азии и Южной Америки остались в стороне. Как поясняет BBC, некоторые исторически симпатизируют России, некоторые обеспокоены экономическими потерями из-за войны, а другие считают, что это Запад затягивает боевые действия.

Но Кулеба четко дал понять, что страны, которые не поддержали Украину сейчас, "плохо повели себя во время этой войны и плохо отнеслись к Украине", заплатят цену в будущем.

"Если кто-то в мире думает, что то, как та или иная страна вела себя или отнеслась к Украине в самый темный момент ее истории, не будет учтено при построении будущих отношений, то эти люди просто не знают, как работает дипломатия. Война – это время, когда нужно сделать выбор. И каждый выбор был зафиксирован", –  подчеркнул Кулеба.

Как отмечает BBC, Украина зависит от западной помощи и военной поддержки в средне- и долгосрочной перспективе, и поэтому ее дипломатическое неодобрение может не волновать некоторые страны. Однако в мирное время огромный экспорт зерна из Украины дает ей значительное экономическое влияние, особенно в ряде развивающихся стран.

Теги: Африка, Азия, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, дипломатические отношения, война России против Украины, дипломаты, Южная Америка, зерно
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