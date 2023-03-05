"Мы чисты, как слеза". Вучич отрицает, что Сербия продавала снаряды Украине

Вучич подчеркнул, что ни одной единицы сербского оружия или боеприпасов не было продано ни России, ни Украине Фото: EPA

По словам Вучича, ни одной единицы сербского оружия или боеприпасов не было продано ни России, ни Украине, а те, кто утверждает обратное, – "лжецы, и им должно быть стыдно, поскольку они наносят вред Сербии".

"Для Сербии, согласно международному законодательству, есть так называемые разрешенные пользователи, и Сербия может экспортировать только в такие страны. Мы сделали все в соответствии с законом, мы чисты, как слеза", – сказал Вучич.

Относительно вероятности экспорта оружия в Украину через Турцию он сказал, что Сербия "защищена дополнительно".

"Мы добавили [пункт контракта], что невозможно реэкспортировать боеприпасы, которые мы передали Турции, без нашего согласия", – сказал Вучич, добавив, что Сербия "никого не принуждала к войне".