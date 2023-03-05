"Мы чисты, как слеза". Вучич отрицает, что Сербия продавала снаряды Украине

По словам Вучича, ни одной единицы сербского оружия или боеприпасов не было продано ни России, ни Украине, а те, кто утверждает обратное, – "лжецы, и им должно быть стыдно, поскольку они наносят вред Сербии".
"Для Сербии, согласно международному законодательству, есть так называемые разрешенные пользователи, и Сербия может экспортировать только в такие страны. Мы сделали все в соответствии с законом, мы чисты, как слеза", – сказал Вучич.
Относительно вероятности экспорта оружия в Украину через Турцию он сказал, что Сербия "защищена дополнительно".
"Мы добавили [пункт контракта], что невозможно реэкспортировать боеприпасы, которые мы передали Турции, без нашего согласия", – сказал Вучич, добавив, что Сербия "никого не принуждала к войне".
В конце февраля в соцсетях появились фото документов, свидетельствующих о том, что сербская компания Krusik поставила Украине через Турцию и Словакию 3,5 тыс. ракет для систем залпового огня "Град" калибром 122 мм. Достоверность фотографий подтверждена не была.
Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил в парламенте, что страна не экспортирует военную технику и оружие ни в Украину, ни в Россию, сообщало издание Nova. "Покупают ли частные компании на третьих рынках и продают ли компаниям в других странах – это не вопрос к Сербии. Мы не хотим быть лжеморалистами, мы производим вооружение и военную технику, которые используются в военных конфликтах", – добавил он.
В компании Krusik также отрицают такие поставки. В сообщении подчеркивалось, что компания не продавала ракет ни Украине, ни турецкой компании Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited, которая указана в опубликованных документах как экспортер.
2 марта в российском МИД заявили, что внимательно следят за информацией о том, что Сербия могла принимать участие в поставках боеприпасов в Украину, эти данные вызывают у РФ "самую глубокую озабоченность" и это очень серьезный вопрос "в том числе с точки зрения российско-сербских отношений".