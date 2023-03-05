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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы чисты, как слеза". Вучич отрицает, что Сербия продавала снаряды Украине

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Вучич подчеркнул, что ни одной единицы сербского оружия или боеприпасов не было продано ни России, ни Украине
Вучич подчеркнул, что ни одной единицы сербского оружия или боеприпасов не было продано ни России, ни Украине
Фото: EPA

Президент Сербии Александр Вучич отрицает сообщения о поставках сербских боеприпасов Украине или России. Заявление он сделал 5 марта в Катаре, где участвует в организованной ООН конференции, сообщило сербское издание Danas.

По словам Вучича, ни одной единицы сербского оружия или боеприпасов не было продано ни России, ни Украине, а те, кто утверждает обратное,  "лжецы, и им должно быть стыдно, поскольку они наносят вред Сербии".

"Для Сербии, согласно международному законодательству, есть так называемые разрешенные пользователи, и Сербия может экспортировать только в такие страны. Мы сделали все в соответствии с законом, мы чисты, как слеза", – сказал Вучич.

Относительно вероятности экспорта оружия в Украину через Турцию он сказал, что Сербия "защищена дополнительно".

"Мы добавили [пункт контракта], что невозможно реэкспортировать боеприпасы, которые мы передали Турции, без нашего согласия", – сказал Вучич, добавив, что Сербия "никого не принуждала к войне".

Контекст:

В конце февраля в соцсетях появились фото документов, свидетельствующих о том, что сербская компания Krusik поставила Украине через Турцию и Словакию 3,5 тыс. ракет для систем залпового огня "Град" калибром 122 мм. Достоверность фотографий подтверждена не была. 

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил в парламенте, что страна не экспортирует военную технику и оружие ни в Украину, ни в Россию, сообщало издание Nova. "Покупают ли частные компании на третьих рынках и продают ли компаниям в других странах – это не вопрос к Сербии. Мы не хотим быть лжеморалистами, мы производим вооружение и военную технику, которые используются в военных конфликтах", – добавил он. 

В компании Krusik также отрицают такие поставки. В сообщении подчеркивалось, что компания не продавала ракет ни Украине, ни турецкой компании Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited, которая указана в опубликованных документах как экспортер.

2 марта в российском МИД заявили, что внимательно следят за информацией о том, что Сербия могла принимать участие в поставках боеприпасов в Украину, эти данные вызывают у РФ "самую глубокую озабоченность" и это очень серьезный вопрос "в том числе с точки зрения российско-сербских отношений". 

Теги: Россия, Турция, оружие, Сербия, экспорт, Град, боеприпасы, Александр Вучич, война России против Украины, ракеты
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