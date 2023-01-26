Глава МИД Сербии заговорил о введении санкций против России

Сербия не присоединялась к западным санкциям против РФ, так как это не отвечало ее интересам, объяснил глава сербского МИД Фото: depositphotos.com

Агентство отметило, что "сменить курс" и ввести ограничения против России является одним из ключевых требований Евросоюза к Сербии для прогресса в переговорах о членстве в союзе.

Дачич отметил, что Сербия должна руководствоваться в первую очередь оценкой того, что отвечает ее интересам. Он подчеркнул, что Белград осуждает нарушение территориальной целостности Украины. В то же время он сказал, что введение санкций не вопрос "времени или крайних сроков", а вопрос "политических и экономических интересов".

Дачич сказал, что с момента оккупации Крыма Россией в 2014 году и до сих пор Сербия не присоединялась к западным санкциям против РФ, "потому что посчитала, что это не будет в ее интересах". Но он уточнил, что если что-то изменится "в ущерб интересам Сербии, то решение власти будет соответствующим образом скорректировано". Он добавил, что страна будет оценивать в каждый конкретный момент, какое решение станет лучшим для экономики, положения в мире и для граждан Сербии.