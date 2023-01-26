Глава МИД Сербии заговорил о введении санкций против России

Агентство отметило, что "сменить курс" и ввести ограничения против России является одним из ключевых требований Евросоюза к Сербии для прогресса в переговорах о членстве в союзе.
Дачич отметил, что Сербия должна руководствоваться в первую очередь оценкой того, что отвечает ее интересам. Он подчеркнул, что Белград осуждает нарушение территориальной целостности Украины. В то же время он сказал, что введение санкций не вопрос "времени или крайних сроков", а вопрос "политических и экономических интересов".
Дачич сказал, что с момента оккупации Крыма Россией в 2014 году и до сих пор Сербия не присоединялась к западным санкциям против РФ, "потому что посчитала, что это не будет в ее интересах". Но он уточнил, что если что-то изменится "в ущерб интересам Сербии, то решение власти будет соответствующим образом скорректировано". Он добавил, что страна будет оценивать в каждый конкретный момент, какое решение станет лучшим для экономики, положения в мире и для граждан Сербии.
Сербия подала заявку на членство в ЕС 2009 году, а в 2012 году стала кандидатом на вступление в союз. Сейчас ведутся переговоры.
Президент Сербии Александр Вучич категорически против введения санкций против РФ за ее вторжение в Украину, отметило Euractiv. Вучич часто заявлял, что Сербия импортирует всю свою нефть и газ из России.
Сейчас Сербия также импортирует из России газ. "Газпром" продает газ по ценам ниже рыночных и передает через газопровод "Турецкий поток", отмечало агентство Bloomberg. Кроме того, дочерняя компания "Газпрома" является совладельцем сербского газохранилища "Банатский двор", а "Газпром-нефть" управляет единственным сербским нефтеперерабатывающим заводом NIS.
В то же время министр горной промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович заявлял, что стране важно уменьшить зависимость от России в газовом сегменте, потому что собственных ресурсов недостаточно.
Сербия присоединилась только к санкциям ЕС, введенным в 2014 году против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сообщников. Это произошло 12 марта 2022 года.