Сербия передаст Украине энергетическое оборудование

Речь идет о поставке оборудования, предназначенного для поддержки энергосистемы страны.
В министерстве энергетики Сербии отметили, что это будет безвозмездная поддержка Украины, однако не уточнили, какое именно оборудование войдет в пакет помощи.
Президент Сербии Александр Вучич в интервью Bloomberg, которое вышло 18 января, осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину и не признал попытки России аннексировать украинские территории. Он подчеркнул, что для Сербии "Крым – это Украина, Донбасс – это Украина, и это будет так оставаться".
Несмотря на то, что Сербия осуждает агрессию РФ против Украины, она отказывается вводить санкции против страны-агрессора. В МИД Украины в апреле выражали разочарование по этому поводу, а канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал в июне, что Сербия как страна, стремящаяся стать членом Европейского союза, должна присоединиться к санкциям ЕС против России из-за ее вторжения в Украину. Вучич объяснял, что причина такой позиции его страны в "очень сложной ситуации" с энергоснабжением.
В июле Сербия, полностью зависящая от российского газа, объявила о намерении закупать газ также у Азербайджана. В августе Вучич заявил, что его страна ищет альтернативу российской нефти.
Сербия впервые присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным в 2014 году против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сообщников, только 12 марта 2022 года. Сербский политолог Игорь Новакович подчеркнул, что "это первый раз, когда Сербия соблюдает санкции ЕС в пользу Украины".
23 мая на ежегодной конференции в Тиране государства Адриатико-ионического региона, в том числе Сербия, приняли декларацию, в которой описали вторжение России в Украину как "незаконное и неоправданное".
В МИД Украины в августе заявляли, что Киев ожидает более четкой позиции Сербии по осуждению российской агрессии и присоединению к санкциям ЕС.