Сербия передаст Украине энергетическое оборудование

В министерстве энергетики Сербии отметили, что это будет безвозмездная поддержка Украины Фото: depositphotos.com

Речь идет о поставке оборудования, предназначенного для поддержки энергосистемы страны.

В министерстве энергетики Сербии отметили, что это будет безвозмездная поддержка Украины, однако не уточнили, какое именно оборудование войдет в пакет помощи.

Президент Сербии Александр Вучич в интервью Bloomberg, которое вышло 18 января, осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину и не признал попытки России аннексировать украинские территории. Он подчеркнул, что для Сербии "Крым – это Украина, Донбасс – это Украина, и это будет так оставаться".