ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Сербия передаст Украине энергетическое оборудование

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В министерстве энергетики Сербии отметили, что это будет безвозмездная поддержка Украины
В министерстве энергетики Сербии отметили, что это будет безвозмездная поддержка Украины
Фото: depositphotos.com

Правительство Сербии 19 января приняло решение о передаче гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщает сербское издание Nova.

Речь идет о поставке оборудования, предназначенного для поддержки энергосистемы страны.

В министерстве энергетики Сербии отметили, что это будет безвозмездная поддержка Украины, однако не уточнили, какое именно оборудование войдет в пакет помощи.

Президент Сербии Александр Вучич в интервью Bloomberg, которое вышло 18 января, осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину и не признал попытки России аннексировать украинские территории. Он подчеркнул, что для Сербии "Крым – это Украина, Донбасс – это Украина, и это будет так оставаться".

Контекст:

Несмотря на то, что Сербия осуждает агрессию РФ против Украины, она отказывается вводить санкции против страны-агрессора. В МИД Украины в апреле выражали разочарование по этому поводу, а канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал в июне, что Сербия как страна, стремящаяся стать членом Европейского союза, должна присоединиться к санкциям ЕС против России из-за ее вторжения в Украину. Вучич объяснял, что причина такой позиции его страны в "очень сложной ситуации" с энергоснабжением.

В июле Сербия, полностью зависящая от российского газа, объявила о намерении закупать газ также у Азербайджана. В августе Вучич заявил, что его страна ищет альтернативу российской нефти.

Сербия впервые присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным в 2014 году против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сообщников, только 12 марта 2022 года. Сербский политолог Игорь Новакович подчеркнул, что "это первый раз, когда Сербия соблюдает санкции ЕС в пользу Украины". 

23 мая на ежегодной конференции в Тиране государства Адриатико-ионического региона, в том числе Сербия, приняли декларацию, в которой описали вторжение России в Украину как "незаконное и неоправданное".

В МИД Украины в августе заявляли, что Киев ожидает более четкой позиции Сербии по осуждению российской агрессии и присоединению к санкциям ЕС.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, энергетика, Сербия, помощь, война России против Украины, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль показала лицо вблизи
Тина Кароль показала лицо вблизи
Внучка Байдена опубликовала новые свадебные фото
Внучка Байдена опубликовала новые свадебные фото
Апанасенко – представительнице РФ на "Мисс Вселенная": Идти против системы страшно. Но если хочешь изменить мир к лучшему, должна это делать
Апанасенко – представительнице РФ на "Мисс Вселенная": Идти против системы страшно. Но если хочешь изменить мир к лучшему, должна это делать
27-летняя Бех-Романчук показала фигуру на фото в полный рост
27-летняя Бех-Романчук показала фигуру на фото в полный рост
"По тем же местам и улицам, где гуляли с Каро". Бывший муж Ани Лорак показал, как его целует новая избранница
"По тем же местам и улицам, где гуляли с Каро". Бывший муж Ани Лорак показал, как его целует новая избранница
  Арестович: Сразу после победы я сяду на скамейку, возьму травяной чай и буду смотреть в одну точку
  Арестович: Сразу после победы я сяду на скамейку, возьму травяной чай и буду смотреть в одну точку G
Алеся БАЦМАН
"Красавица". 53-летняя Лопес вышла в свет в прозрачном платье
"Красавица". 53-летняя Лопес вышла в свет в прозрачном платье
Loboda снялась без бюстгальтера и показала себя вблизи. Фото
Loboda снялась без бюстгальтера и показала себя вблизи. Фото
"Какая насмешка, неуважение.", "Держись подальше от религий". В сети обсуждают фото, на котором Мадонна изобразила Деву Марию
"Какая насмешка, неуважение.", "Держись подальше от религий". В сети обсуждают фото, на котором Мадонна изобразила Деву Марию
Болдуину предъявят обвинения в убийстве украинки. Известна реакция актера
Болдуину предъявят обвинения в убийстве украинки. Известна реакция актера
  Ричи снял Денев и Малека в рекламе часов Cartier. Видео
  Ричи снял Денев и Малека в рекламе часов Cartier. Видео
"Я была на репетиции топ-5". Обладательница спецпремии конкурса "Мисс Вселенная 2022" Апанасенко рассказала, почему не вошла в топ-16
"Я была на репетиции топ-5". Обладательница спецпремии конкурса "Мисс Вселенная 2022" Апанасенко рассказала, почему не вошла в топ-16
Jerry Heil стала лауреатом премии Music Moves Europe Awards
Jerry Heil стала лауреатом премии Music Moves Europe Awards
"Боже, как это красиво", "Вот это растяжка!" Кошмал выложила в сеть свою тренировку по йоге
"Боже, как это красиво", "Вот это растяжка!" Кошмал выложила в сеть свою тренировку по йоге
"Он ваш брат?", "Двойник". В сети обсуждают сходство Шмыгаля с Мишелем
"Он – ваш брат?", "Двойник". В сети обсуждают сходство Шмыгаля с Мишелем
  "Давай наконец-то поженимся". Премьер Новой Зеландии Ардернт публично сделала предложение отцу своей четырехлетней дочери. Видео
  "Давай наконец-то поженимся". Премьер Новой Зеландии Ардернт публично сделала предложение отцу своей четырехлетней дочери. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (117135)
2
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне (56561)
3
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару (54722)
4
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов (41096)
5
Как выглядит Ефросинина в реальной жизни. Видео (25883)
6
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье (21850)
7
"Мордочка поющего лакея". Невзоров высказался о Киркорове, который сделал пластическую операцию (17683)
8
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять (12385)
 
 
 
 