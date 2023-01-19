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Президент Сербии: Крым и Донбасс – это Украина. И это будет так оставаться

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Вучич сказал, что уже "много месяцев" не разговаривал с Путиным
Вучич сказал, что уже "много месяцев" не разговаривал с Путиным
Фото: ЕРА

Президент Сербии Александр Вучич в интервью Bloomberg, которое вышло 18 января, осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину и не признал попытки России аннексировать украинские территории.

Вучич сказал, что для Сербии "Крым – это Украина, Донбасс – это Украина, и это будет так оставаться". По словам президента Сербии, его страна "с самого начала" заявляла, что "не может поддержать" вторжение РФ. 

Bloomberg отмечает, что Вучич раньше брал уроки русского языка, чтобы напрямую вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В интервью агентству Вучич сказал, что не разговаривал с главой Кремля "много месяцев". 

Политик отметил, что у Сербии "традиционно хорошие отношения" с Россией. Однако это, по его мнению, не означает, что Белград поддерживает все решения, которые исходят из Кремля. 

Сербия исторически стремилась балансировать между Востоком и Западом, но эти комментарии Вучича являются демонстрацией постепенного поворота в политике страны, пишет Bloomberg. Кроме того, как отметило агентство, в экономическом плане Сербия уже много лет отдаляется от России – самым крупным партнером страны является ЕС, а на долю российского рынка приходится 6% ее внешней торговли.

Контекст:

Сербия осудила агрессию РФ против Украины, но отказывается вводить санкции против страны-агрессора. В МИД Украины в апреле выражали разочарование по этому поводу, а канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал в июне, что Сербия как страна, стремящаяся стать членом Европейского союза, должна присоединиться к санкциям ЕС против России из-за ее вторжения в Украину. Вучич объяснял, что причина такой позиции его страны в "очень сложной ситуации" с энергоснабжением.

В июле Сербия, полностью зависящая от российского газа, объявила о намерении закупать газ также у Азербайджана. В августе Вучич заявил, что его страна ищет альтернативу российской нефти.

Сербия впервые присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным в 2014 году против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сообщников, только 12 марта 2022 года. Сербский политолог Игорь Новакович подчеркнул, что "это первый раз, когда Сербия соблюдает санкции ЕС в пользу Украины". 

23 мая на ежегодной конференции в Тиране государства Адриатико-ионического региона, в том числе Сербия, приняли декларацию, в которой описали вторжение России в Украину как "незаконное и неоправданное".

В МИД Украины в августе заявляли, что Киев ожидает более четкой позиции Сербии по осуждению российской агрессии и присоединению к санкциям ЕС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Сербия, переговоры, Александр Вучич, война России против Украины
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