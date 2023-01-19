Президент Сербии: Крым и Донбасс – это Украина. И это будет так оставаться

Вучич сказал, что уже "много месяцев" не разговаривал с Путиным Фото: ЕРА

Вучич сказал, что для Сербии "Крым – это Украина, Донбасс – это Украина, и это будет так оставаться". По словам президента Сербии, его страна "с самого начала" заявляла, что "не может поддержать" вторжение РФ.

Bloomberg отмечает, что Вучич раньше брал уроки русского языка, чтобы напрямую вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В интервью агентству Вучич сказал, что не разговаривал с главой Кремля "много месяцев".

Политик отметил, что у Сербии "традиционно хорошие отношения" с Россией. Однако это, по его мнению, не означает, что Белград поддерживает все решения, которые исходят из Кремля.

Сербия исторически стремилась балансировать между Востоком и Западом, но эти комментарии Вучича являются демонстрацией постепенного поворота в политике страны, пишет Bloomberg. Кроме того, как отметило агентство, в экономическом плане Сербия уже много лет отдаляется от России – самым крупным партнером страны является ЕС, а на долю российского рынка приходится 6% ее внешней торговли.