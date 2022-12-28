Сербия и Косово привели войска в полную боевую готовность

"Это поднимает нас на самый высокий уровень – до действий, которые проводит армия Сербии, защищая территориальную целостность и суверенитет страны, защищая всех граждан Сербии и предотвращая террор в отношении сербов, где бы они ни жили", – сказал он.
Сербский портал "Вечерне новости" пишет со ссылкой на источник, что в боевую готовность приведены и силы Косово.
Как пишет Reuters, в Сербии объясняют приведение сил в боевую готовность уверенностью в том, что Приштина готовится напасть на сербов и насильственно снести баррикады, установленные в Митровице.
Ранее, 8 декабря, появились сообщения о заходе в сербский муниципалитет Северная Митровица косовских полицейских "для защиты интересов живущих там албанцев". 10 декабря на севере Косово местные сербы начали блокировать главные дороги и строить баррикады.
После приведения Сербией войск в боевую готовность в регионе появились новые баррикады.
В ответ на это министр внутренних дел Косово Хелал Швечла заявил, что Сербия под влиянием России стремится дестабилизировать Косово, поддерживая сербское меньшинство на севере, которое блокирует дороги и протестует, пишет Reuters.
Республика Косово является частично признанным государством. Она объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году. Сербия не признает отделение Косово и считает его своей территорией. Независимость Косово признали около 100 стран, в том числе США. Украина этот статус не признает.
C 2011 года при посредничестве ЕС Сербия и Косово ведут переговоры о нормализации отношений. Ожидается, что переговорный процесс завершится юридически обязывающим соглашением. Косово настаивает, чтобы соглашение включало взаимное признание, Сербия добивается "компромиссного решения".