Сербия и Косово привели войска в полную боевую готовность

Сербия привела войска в полную боевую готовность, обвинив Косово в готовности напасть на сербов в Митровице Фото: depositphotos.com

"Это поднимает нас на самый высокий уровень – до действий, которые проводит армия Сербии, защищая территориальную целостность и суверенитет страны, защищая всех граждан Сербии и предотвращая террор в отношении сербов, где бы они ни жили", – сказал он.

Сербский портал "Вечерне новости" пишет со ссылкой на источник, что в боевую готовность приведены и силы Косово.

Как пишет Reuters, в Сербии объясняют приведение сил в боевую готовность уверенностью в том, что Приштина готовится напасть на сербов и насильственно снести баррикады, установленные в Митровице.

Ранее, 8 декабря, появились сообщения о заходе в сербский муниципалитет Северная Митровица косовских полицейских "для защиты интересов живущих там албанцев". 10 декабря на севере Косово местные сербы начали блокировать главные дороги и строить баррикады.

После приведения Сербией войск в боевую готовность в регионе появились новые баррикады.

В ответ на это министр внутренних дел Косово Хелал Швечла заявил, что Сербия под влиянием России стремится дестабилизировать Косово, поддерживая сербское меньшинство на севере, которое блокирует дороги и протестует, пишет Reuters.