Лидеры Косово подписали заявку на вступление в ЕС

Президент Косово Вйоса Османи опубликовала фото, на котором видно, что заявку подписала она, а также премьер-министр Альбин Курти и глава парламента Гляук Конюфц.
Она назвала это историческим моментом.
"На шаг ближе к исполнению мечты тех, кто отдал свои жизни за свободу, независимость и демократию, а также к осуществлению нашей общей и непоколебимой амбиции – вступлению в Европейский союз", – написала Османи.
A historic moment. * *— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) December 14, 2022
A step closer to fulfilling the dream of those who sacrificed their lives for freedom, independence & democracy, as well as, fulfilling our common and unwavering ambition of joining the European Union. pic.twitter.com/TX9Ygwl2MJ
Республика Косово является частично признанным государством. Она объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году. Сербия не признает отделение Косово и считает его своей территорией. Независимость Косово признали около 100 стран, в том числе США. Украина этот статус не признает.
C 2011 года при посредничестве ЕС Сербия и Косово ведут переговоры о нормализации отношений. Ожидается, что переговорный процесс завершится юридически обязывающим соглашением. Косово настаивает, чтобы соглашение включало взаимное признание, Сербия добивается "компромиссного решения".