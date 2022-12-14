Лидеры Косово подписали заявку на вступление в ЕС

Османи, а также глава правительства и спикер парламента Косово подписали заявку на вступление в ЕС Фото: Vjosa Osmani / Twitter

Президент Косово Вйоса Османи опубликовала фото, на котором видно, что заявку подписала она, а также премьер-министр Альбин Курти и глава парламента Гляук Конюфц.

Она назвала это историческим моментом.

"На шаг ближе к исполнению мечты тех, кто отдал свои жизни за свободу, независимость и демократию, а также к осуществлению нашей общей и непоколебимой амбиции – вступлению в Европейский союз", – написала Османи.

A historic moment. * *



A step closer to fulfilling the dream of those who sacrificed their lives for freedom, independence & democracy, as well as, fulfilling our common and unwavering ambition of joining the European Union. pic.twitter.com/TX9Ygwl2MJ — Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) December 14, 2022