Обострение в Косово. Боррель потребовал немедленно убрать баррикады сербов. Вучич заявил, что "сдачи не будет"

"ЕС не потерпит нападений на EULEX Косово (миссия ЕС по вопросам верховенства права в Косово. – "ГОРДОН") или использования насильственных, преступных действий на севере. Баррикады должны быть немедленно убраны группами косовских сербов. Спокойствие должно быть восстановлено", – написал он.

#EU will not tolerate attacks on @EULEXKosovo or use of violent, criminal acts in the north. Barricades must be removed immediately by groups of Kosovo Serbs. Calm must be restored. EULEX will continue to coordinate w/Kosovo authorities & KFOR.



All actors must avoid escalation. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 11, 2022

Reuters отмечает, что косовские сербы 10 декабря перекрыли тяжелой автотехникой дороги к двум пограничным переходам на границе с Сербией на фоне решения Приштины заменить в стране все выданные Белградом автомобильные номера на выданные косовскими властями.

Премьер-министр Косово Альбин Курти просил миссию НАТО по поддержке мира в Косово KFOR убрать баррикады и гарантировать свободу передвижения.

Поздно вечером 10 декабря полиция Косово сообщила о стрельбе по своим сотрудникам в разных местах вблизи границы с Сербией, в связи с чем был открыт ответный огонь.

Президент Сербии Александр Вучич заявил в Instаgrаm, что "нет и не будет сдачи" интересов сербов в Косово.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александар Вучи * (@avucic)

8 декабря появились сообщения о заходе в регион косовских полицейских и возможной переброске туда же сербских силовиков.