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Обострение в Косово. Боррель потребовал немедленно убрать баррикады сербов. Вучич заявил, что "сдачи не будет"

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Косовские сербы перекрыли подъезды к двум пунктам пропуска
Косовские сербы перекрыли подъезды к двум пунктам пропуска
Фото: ЕРА

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил 11 декабря в Twitter, что косовские сербы должны убрать баррикады, которые они соорудили на территории частично признанного Косово.

"ЕС не потерпит нападений на EULEX Косово (миссия ЕС по вопросам верховенства права в Косово. – "ГОРДОН") или использования насильственных, преступных действий на севере. Баррикады должны быть немедленно убраны группами косовских сербов. Спокойствие должно быть восстановлено", – написал он.

Reuters отмечает, что косовские сербы 10 декабря перекрыли тяжелой автотехникой дороги к двум пограничным переходам на границе с Сербией на фоне решения Приштины заменить в стране все выданные Белградом автомобильные номера на выданные косовскими властями.

Премьер-министр Косово Альбин Курти просил миссию НАТО по поддержке мира в Косово KFOR убрать баррикады и гарантировать свободу передвижения.

Поздно вечером 10 декабря полиция Косово сообщила о стрельбе по своим сотрудникам в разных местах вблизи границы с Сербией, в связи с чем был открыт ответный огонь.

Президент Сербии Александр Вучич заявил в Instаgrаm, что "нет и не будет сдачи" интересов сербов в Косово.

8 декабря появились сообщения о заходе в регион косовских полицейских и возможной переброске туда же сербских силовиков.

Контекст:

Республика Косово является частично признанным государством. Она объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году. Сербия не признает отделение Косово и считает его своей территорией. Независимость Косово признали около 100 стран, в том числе США. Украина этот статус не признает.

C 2011 года при посредничестве ЕС Сербия и Косово ведут переговоры о нормализации отношений. Ожидается, что переговорный процесс завершится юридически обязывающим соглашением. Косово настаивает, чтобы соглашение включало взаимное признание, Сербия добивается "компромиссного решения".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: автомобили, полиция, Сербия, баррикады, Косово, Александр Вучич, Жозеп Боррель, автомобильные номера, Альбин Курти
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