Обострение в Косово. Боррель потребовал немедленно убрать баррикады сербов. Вучич заявил, что "сдачи не будет"

"ЕС не потерпит нападений на EULEX Косово (миссия ЕС по вопросам верховенства права в Косово. – "ГОРДОН") или использования насильственных, преступных действий на севере. Баррикады должны быть немедленно убраны группами косовских сербов. Спокойствие должно быть восстановлено", – написал он.
#EU will not tolerate attacks on @EULEXKosovo or use of violent, criminal acts in the north. Barricades must be removed immediately by groups of Kosovo Serbs. Calm must be restored. EULEX will continue to coordinate w/Kosovo authorities & KFOR.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 11, 2022
All actors must avoid escalation.
Reuters отмечает, что косовские сербы 10 декабря перекрыли тяжелой автотехникой дороги к двум пограничным переходам на границе с Сербией на фоне решения Приштины заменить в стране все выданные Белградом автомобильные номера на выданные косовскими властями.
Премьер-министр Косово Альбин Курти просил миссию НАТО по поддержке мира в Косово KFOR убрать баррикады и гарантировать свободу передвижения.
Поздно вечером 10 декабря полиция Косово сообщила о стрельбе по своим сотрудникам в разных местах вблизи границы с Сербией, в связи с чем был открыт ответный огонь.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в Instаgrаm, что "нет и не будет сдачи" интересов сербов в Косово.
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8 декабря появились сообщения о заходе в регион косовских полицейских и возможной переброске туда же сербских силовиков.
Республика Косово является частично признанным государством. Она объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году. Сербия не признает отделение Косово и считает его своей территорией. Независимость Косово признали около 100 стран, в том числе США. Украина этот статус не признает.
C 2011 года при посредничестве ЕС Сербия и Косово ведут переговоры о нормализации отношений. Ожидается, что переговорный процесс завершится юридически обязывающим соглашением. Косово настаивает, чтобы соглашение включало взаимное признание, Сербия добивается "компромиссного решения".