Косово отложило штрафы сербским водителям на два дня

В Косово согласились работать с ЕС и США для решения вопроса с сербскими номерами Фото: depositphotos.com

1 ноября правительство Косово приступило к реализации плана по перерегистрации автомобилей с сербскими номерными знаками. Сербия, которая выдает такие номера косовским сербам с 1999 года, выступает против, настаивая, чтобы номера были нейтральными по отношению к статусу Косово.

Крайним сроком по перерегистрации номеров в Косово называли 22 ноября. С этой даты водителей на сербских номерах планировали штрафовать на €150. 21 ноября в Брюсселе состоялись переговоры между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти по поводу выдачи номеров, но они так и не смогли договориться по этому вопросу. Из-за этого в регионе начало расти напряжение, Вучич заявлял об отправке Приштиной на север Косово полицейского спецназа.

Посол США в Косово Джефф Ховеньер 22 ноября опубликовал в своем Twitter обращение к властям Косово с просьбой отсрочить введение штрафов на 48 часов, чтобы ЕС и США смогли помочь найти решение проблемы.

The U.S. is concerned that the leaders of Kosovo and Serbia were unable to reach an agreement today. Read my full statement: pic.twitter.com/tre1E5lO9d — Ambassador Jeff Hovenier (@USAmbKosovo) November 21, 2022

Курти ответил в Twitter, что принимает предложение Штатов и откладывает введение штрафов на два дня.

"Я рад работать с США и ЕС, чтобы найти решение в течение следующих двух дней", – добавил он.

I thank Ambassador Hovenier for his commitment and engagement. I accept his request for a 48-hour postponement on imposition of fines for illegal ‘KM’ (and other) car plates. I am happy to work with the US and the EU to find a solution during the next two days. https://t.co/iXq1SCM8JL — Albin Kurti (@albinkurti) November 21, 2022