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Косово отложило штрафы сербским водителям на два дня

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В Косово согласились работать с ЕС и США для решения вопроса с сербскими номерами
В Косово согласились работать с ЕС и США для решения вопроса с сербскими номерами
Фото: depositphotos.com

Косово отложило планы по штрафам для водителей, отказывающимся сдать выданные Сербией автомобильные номерные знаки, еще на 48 часов. Этому предшествовал соответствующий запрос США.

1 ноября правительство Косово приступило к реализации плана по перерегистрации автомобилей с сербскими номерными знаками. Сербия, которая выдает такие номера косовским сербам с 1999 года, выступает против, настаивая, чтобы номера были нейтральными по отношению к статусу Косово.

Крайним сроком по перерегистрации номеров в Косово называли 22 ноября. С этой даты водителей на сербских номерах планировали штрафовать на €150. 21 ноября в Брюсселе состоялись переговоры между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти по поводу выдачи номеров, но они так и не смогли договориться по этому вопросу. Из-за этого в регионе начало расти напряжение, Вучич заявлял об отправке Приштиной на север Косово полицейского спецназа.

Посол США в Косово Джефф Ховеньер 22 ноября опубликовал в своем Twitter обращение к властям Косово с просьбой отсрочить введение штрафов на 48 часов, чтобы ЕС и США смогли помочь найти решение проблемы.

Курти ответил в Twitter, что принимает предложение Штатов и откладывает введение штрафов на два дня.

"Я рад работать с США и ЕС, чтобы найти решение в течение следующих двух дней", – добавил он.

Контекст:

Республика Косово является частично признанным государством. Она объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году. Сербия не признает отделение Косово и считает его своей территорией. Независимость Косово признали около 100 стран, в том числе США. Украина этот статус не признает.

C 2011 года при посредничестве ЕС Сербия и Косово ведут переговоры о нормализации отношений. Ожидается, что переговорный процесс завершится юридически обязывающим соглашением. Косово настаивает, чтобы соглашение включало взаимное признание, Сербия добивается "компромиссного решения".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, автомобили, Сербия, Косово, Александр Вучич, Европейский союз, Альбин Курти
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