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Президент Сербии и премьер Косово встретятся завтра в Брюсселе

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Конфликт между Косово и Сербией обострился из-за номерных знаков
Конфликт между Косово и Сербией обострился из-за номерных знаков
Фото: depositphotos.com

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти подтвердили свою встречу в Брюсселе 21 ноября. Об этом сообщил спецпредставитель Евросоюза по вопросам косовско-сербского диалога Мирослав Лайчак, сообщили 20 ноября местные СМИ, в частности, Kosovo Online.

Там лидеры Сербии и Косово должны встретиться с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

По данным СМИ, Боррель сначала проведет отдельные встречи с лидерами стран, после чего состоятся совместные переговоры.

Встреча проходит на фоне разногласий между Сербией и Косово, которые могут стать "самым серьезным региональным кризисом за последние годы", отметило агентство AFP.

Боррель заявил, что переговоры проходят "в драматический момент", когда идет война в Украине, сообщил сербский ресурс Novosti. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что сейчас время "не нагнетать напряженность, а искать долгосрочное решение".

После встречи с лидерами Косово и Сербии Боррель проведет пресс-конференцию.

Вучич и Курти в последний раз садились за стол переговоров 18 августа. Тогда они договорились встречаться раз в месяц, чтобы решить "текущие проблемы".

Контекст:

Как объясняет агентство Interia Wydarzenia, конфликт между Косово и Сербией обострился из-за номерных знаков. Согласно плану властей Косово, с 1 августа у проживающих в стране сербов было два месяца на замену табличек номеров автомобилей и документов. Правительство также решило, что с этой даты все граждане Сербии, посещающие Косово, должны будут получать дополнительное разрешение на въезд на границе. Власти Косово заявили, что будут наказывать нарушителей правил уже с 1 ноября, хотя ранее анонсировали, что до 21 ноября будут выносить только предупреждения.

Как пишет агентство Interia Wydarzenia, напряженность в отношениях между Сербией и Косово за последние годы достигла пикаСербия и Косово начали диалог под эгидой Евросоюза в 2013 году, но до сих пор не достигли существенного соглашения.

В настоящее время Косово независимым государством признали 98 стран, в том числе 23 из 27 стран Евросоюза и 24 из 30 членов НАТО.

Теги: Брюссель, Сербия, Косово, Мирослав Лайчак, Александр Вучич, дипломаты, Евросоюз, Жозеп Боррель, ЕС
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