Президент Сербии и премьер Косово встретятся завтра в Брюсселе

Там лидеры Сербии и Косово должны встретиться с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
По данным СМИ, Боррель сначала проведет отдельные встречи с лидерами стран, после чего состоятся совместные переговоры.
Встреча проходит на фоне разногласий между Сербией и Косово, которые могут стать "самым серьезным региональным кризисом за последние годы", отметило агентство AFP.
Боррель заявил, что переговоры проходят "в драматический момент", когда идет война в Украине, сообщил сербский ресурс Novosti. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что сейчас время "не нагнетать напряженность, а искать долгосрочное решение".
После встречи с лидерами Косово и Сербии Боррель проведет пресс-конференцию.
Вучич и Курти в последний раз садились за стол переговоров 18 августа. Тогда они договорились встречаться раз в месяц, чтобы решить "текущие проблемы".
Как объясняет агентство Interia Wydarzenia, конфликт между Косово и Сербией обострился из-за номерных знаков. Согласно плану властей Косово, с 1 августа у проживающих в стране сербов было два месяца на замену табличек номеров автомобилей и документов. Правительство также решило, что с этой даты все граждане Сербии, посещающие Косово, должны будут получать дополнительное разрешение на въезд на границе. Власти Косово заявили, что будут наказывать нарушителей правил уже с 1 ноября, хотя ранее анонсировали, что до 21 ноября будут выносить только предупреждения.
Как пишет агентство Interia Wydarzenia, напряженность в отношениях между Сербией и Косово за последние годы достигла пика. Сербия и Косово начали диалог под эгидой Евросоюза в 2013 году, но до сих пор не достигли существенного соглашения.
В настоящее время Косово независимым государством признали 98 стран, в том числе 23 из 27 стран Евросоюза и 24 из 30 членов НАТО.