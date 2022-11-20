Президент Сербии и премьер Косово встретятся завтра в Брюсселе

Там лидеры Сербии и Косово должны встретиться с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

По данным СМИ, Боррель сначала проведет отдельные встречи с лидерами стран, после чего состоятся совместные переговоры.

Встреча проходит на фоне разногласий между Сербией и Косово, которые могут стать "самым серьезным региональным кризисом за последние годы", отметило агентство AFP.

Боррель заявил, что переговоры проходят "в драматический момент", когда идет война в Украине, сообщил сербский ресурс Novosti. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что сейчас время "не нагнетать напряженность, а искать долгосрочное решение".

После встречи с лидерами Косово и Сербии Боррель проведет пресс-конференцию.

Вучич и Курти в последний раз садились за стол переговоров 18 августа. Тогда они договорились встречаться раз в месяц, чтобы решить "текущие проблемы".