В Раде предложили признать независимость Косово

Соответствующая карточка документа 5 августа опубликована на сайте парламента.

Инициатором проекта постановления выступил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Пока на сайте Рады отсутствует текст документа. Он был передан на рассмотрение руководству парламента.

Республика Косово является частично признанным государством. Она объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году. Сербия не признает отделение Косово и считает его своей территорией. Независимость Косово признали более 100 стран, в том числе США. Украина этот статус не признает.