Сербия привела армию в состояние повышенной боеготовности из-за беспилотников, которые вошли в страну из Косово – министр обороны

Войска Сербии были приведены в состояние повышенной боеготовности 1 ноября, сообщала пресс-служба сербского министерства. Вучевич заявил, что армия приведена до "уровня, при котором может ответить на любую задачу".

Министр обороны Косово Арменд Мехай отрицал, что беспилотники из Косово проникали в Сербию, заявив, что такие утверждения являются "просто предлогом для увеличения численности войск сербской армии вокруг границы с Косово", пишет Radio Slobodna Evropa. Косовский чиновник добавил, что такие заявления – это "средство посеять панику среди граждан обеих стран".

Как объясняет агентство interia wydarzenia, конфликт между Косово и Сербией обострился из-за номерных знаков. Согласно плану властей Косово, с 1 августа у проживающих в стране сербов было два месяца на замену табличек номеров авто и документов. Правительство также решило, что с этой даты все граждане Сербии, посещающие Косово, должны будут получать дополнительное разрешение на въезд на границе. Власти Косово заявили, что будут наказывать нарушителей правил уже с 1 ноября, хотя ранее анонсировали, что до 21 ноября будут выносить только предупреждения.