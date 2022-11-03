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Сербия привела армию в состояние повышенной боеготовности из-за беспилотников, которые вошли в страну из Косово – министр обороны

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Армия приведена до "уровня, при котором может ответить на любую задачу", заявив министр обороны Сербии
Армия приведена до "уровня, при котором может ответить на любую задачу", заявив министр обороны Сербии
Фото: mod.gov.rs

Боеготовность сербской армии была повышена из-за беспилотников, которые вошли в Сербию из Косово и наблюдали за позициями и объектами сербской армии. Об этом заявил министр обороны Милош Вучевич, объясняя решение о боевой готовности армии, сообщило Radio Slobodna Evropa 2 ноября.

Войска Сербии были приведены в состояние повышенной боеготовности 1 ноября, сообщала пресс-служба сербского министерства. Вучевич заявил, что армия приведена до "уровня, при котором может ответить на любую задачу".

Министр обороны Косово Арменд Мехай отрицал, что беспилотники из Косово проникали в Сербию, заявив, что такие утверждения являются "просто предлогом для увеличения численности войск сербской армии вокруг границы с Косово", пишет Radio Slobodna Evropa. Косовский чиновник добавил, что такие заявления – это "средство посеять панику среди граждан обеих стран".

Как объясняет агентство interia wydarzenia, конфликт между Косово и Сербией обострился из-за номерных знаков. Согласно плану властей Косово, с 1 августа у проживающих в стране сербов было два месяца на замену табличек номеров авто и документов. Правительство также решило, что с этой даты все граждане Сербии, посещающие Косово, должны будут получать дополнительное разрешение на въезд на границе. Власти Косово заявили, что будут наказывать нарушителей правил уже с 1 ноября, хотя ранее анонсировали, что до 21 ноября будут выносить только предупреждения.

Контекст:

Как пишет агентство interia wydarzenia, напряженность в отношениях между Сербией и Косово за последние годы достигла пикаСербия и Косово начали диалог под эгидой Евросоюза в 2013 году, но до сих пор не достигли существенного соглашения.

В настоящее время Косово независимым государством 98 стран, в том числе 23 из 27 стран Евросоюза и 24 из 30 членов НАТО .

Теги: НАТО, Сербия, Косово, беспилотники, власть, границы
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