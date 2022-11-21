Сербия и Косово не смогли договориться по вопросу о номерных знаках. Боррель заявил об "очень опасном вакууме безопасности" в регионе

Они встретились с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Обострение между Сербией и Косово произошло летом, когда власти Косово объявили о планах ввести въездные/выездные документы для граждан Сербии и начать замену сербских автомобильных номеров на косовские. В итоге Косово отложило введение запретов, из-за которых началось обострение.

В конце августа стороны достигли договоренности по одному пункту: Сербия согласилась отменить свои въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово согласилось не вводить такие документы для владельцев сербских удостоверений. Вопрос с номерными знаками не был урегулирован.

Перед встречей Боррель заявил в Twitter, что необходимо приложить усилия для "деэскалации ситуации" и двигаться в сторону "нормализации отношений".

I am convening an emergency meeting of the Belgrade -Pristina Dialogue tomorrow with Prime Minister @albinkurti and President @predsednikrs



We need de-escalation of the situation, stop going from permanent crisis management & start advancing on normalisation of relations instead — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 20, 2022

Договориться стороны не смогли, заявил после переговоров президент Сербии. Как он сказал журналистам, "по непонятным для него причинам" не удалось прийти к какому-либо соглашению, сообщило Reuters.

Боррель возложил ответственность за это на косовскую сторону, сообщило Radio Evropa e Lirë.

"После многих часов обсуждения стороны сегодня не пришли к соглашению. Это оставляет очень опасный вакуум безопасности в и без того хрупкой ситуации", – сказал он.

Курти заявил, что предложение ЕС, чтобы Косово не налагало штрафы, а Сербия не выдавала косовским сербам новые номерные знаки, неприемлемо для Приштины, "если оно не будет сопровождаться соглашением о том, что мы срочно обязуемся заключить окончательное соглашение по нормализация отношений".

Премьер-министр Косово сообщил, что в изначальном предложении Борреля было указано, что окончательное соглашение между Сербией и Косово должно быть достигнуто до марта 2023 года, но затем этот пункт был изъят из документа.

"Мы не можем быть безответственными и не заниматься текущими вопросами, но мы также не можем трансформироваться в руководителей государств, которые занимаются только вопросами номерных знаков и не обсуждают нормализацию отношений", – цитирует Курти издание Balkan Insight.

1 ноября правительство Косово приступило к реализации плана по перерегистрации автомобилей с сербскими номерными знаками. Сербия, которая выдает такие номера косовским сербам с 1999 года, выступает против, настаивая, чтобы номера были нейтральными по отношению к статусу Косово. До 22 ноября водителям с сербскими номерами выносят предупреждения, с 22 ноября их начнут штрафовать на €150. Ожидается, что с 21 апреля 2023 года на дорогу будут пускать только автомобили с номерами Косово.