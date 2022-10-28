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Гончаренко в парламенте Косово заявил, что нужно признать его независимость. В Раде подчеркнули, что это личная позиция нардепа

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В Раде заявили, что не предоставляли Гончаренко полномочий представлять позицию парламента в Косово
В Раде заявили, что не предоставляли Гончаренко полномочий представлять позицию парламента в Косово
Скриншот: Алексей Гончаренко / YouTube

Выступление нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко в парламенте Косово, в котором он призывал признать независимость страны, было его личной инициативой, а не позицией украинского парламента. Об этом говорится в заявлении пресс-службы аппарата Верховной Рады, опубликованном 27 октября.

Гончаренко 27 октября выступил в парламенте Косово, видео своей речи он опубликовал в YouTube. Нардеп сообщил, что зарегистрировал в Раде проект постановления о признании государственного суверенитета и независимости Республики Косово.

"Я считаю, что это то, что мы должны сделать. Потому что вы боролись за свою независимость, вы независимое государство", – сказал нардеп.

Он также сравнил Украину и Косово, заявив, что между ними есть большое сходство.

В Раде подчеркнули, что этот визит Гончаренко – его собственная инициатива.

"Поездка в Косово Гончаренко носит сугубо частный характер. Верховная Рада Украины или какие-либо ее органы не уполномочивали никакого народного депутата, в частности Алексея Гончаренко, представлять позицию украинского парламента в Косово или любой другой стране", – говорится в заявлении аппарата Рады.

Пресс-служба напомнила, что позиция украинского парламента по международным вопросам принимается коллегиально, голосованием в сессионном зале, а отдельное мнение народного депутата Украины не является позицией единого законодательного органа государства.

"Гончаренко не был уполномочен представлять Верховную Раду Украины по международным вопросам относительно Косово или, более того, высказываться от имени украинского парламента", – подчеркнули в Раде.

Контекст:

Республика Косово является частично признанным государством. Она объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году. Сербия не признает отделение Косово и считает его своей территорией. Независимость Косово признали более 100 стран, в том числе США. Украина этот статус не признает.

Теги: Верховная Рада, Алексей Гончаренко, народные депутаты, Косово, парламент, суверенитет, нардеп
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