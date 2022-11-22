Вучич заявил, что Приштина отправила полицейский спецназ на север Косово

Вучич сказал, что Сербия не будет выдавать новые автомобильные номера Фото: EPA

"Сегодня вечером [21 ноября] все сотрудники специальной полиции из Приштины направлены в четыре разных места на севере края, в том числе на трассу Србица – Зубин-Поток и в другие места. Мы должны избегать столкновения, сохранять мир", – сказал он.

Вучич добавил, что Сербия готова выполнить просьбу верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и не будет выдавать новые автомобильные номера, из-за которых и обострился конфликт.

"Но Приштина этого не будет делать. Нас ждет тяжелая ситуация, штрафовать сербов начнут с завтрашнего дня", – сказал сербский президент.