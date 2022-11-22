Вучич заявил, что Приштина отправила полицейский спецназ на север Косово

"Сегодня вечером [21 ноября] все сотрудники специальной полиции из Приштины направлены в четыре разных места на севере края, в том числе на трассу Србица – Зубин-Поток и в другие места. Мы должны избегать столкновения, сохранять мир", – сказал он.
Вучич добавил, что Сербия готова выполнить просьбу верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и не будет выдавать новые автомобильные номера, из-за которых и обострился конфликт.
"Но Приштина этого не будет делать. Нас ждет тяжелая ситуация, штрафовать сербов начнут с завтрашнего дня", – сказал сербский президент.
Республика Косово является частично признанным государством. Она объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году. Сербия не признает отделение Косово и считает его своей территорией. Независимость Косово признали около 100 стран, в том числе США. Украина этот статус не признает.
C 2011 года при посредничестве ЕС Сербия и Косово ведут переговоры о нормализации отношений. Ожидается, что переговорный процесс завершится юридически обязывающим соглашением. Косово настаивает, чтобы соглашение включало взаимное признание, Сербия добивается "компромиссного решения", отметило Radio Evropa e Lirë.
1 ноября правительство Косово приступило к реализации плана по перерегистрации автомобилей с сербскими номерными знаками. Сербия, которая выдает такие номера косовским сербам с 1999 года, выступает против, настаивая, чтобы номера были нейтральными по отношению к статусу Косово. До 22 ноября водителям с сербскими номерами выносят предупреждения, с 22 ноября их начнут штрафовать на €150. Ожидается, что с 21 апреля 2023 года на дорогу будут пускать только автомобили с номерами Косово.
21 ноября в Брюсселе (Бельгия) состоялись переговоры между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти по поводу выдачи номеров, но они так и не смогли договориться по этому вопросу.