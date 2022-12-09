Спецназ Косово зашел в сербский регион и заблокировал его. В Сербии грозятся перебросить в Косово тысячу силовиков

Сотрудники полиции рассказали журналистам, что получили указание "обеспечить безопасность". По данным издания, в городе рассредоточено около 200 косовских силовиков.
Местные жители говорят, что ситуация в регионе напряженная, но без происшествий. Все кафе закрыты, а женщины и дети скрылись с улиц.
En hier is de video van de binnenkomst van de #Kosovo-politieagenten in #Kosovska Mitrovica verschenen pic.twitter.com/GHknixWSGC— argumenten en feiten (@ArgumentenF) December 9, 2022
В ответ на это директор Управления по вопросам Косово и Метохии Петар Петкович заявил, что Сербия рассмотрит возможность отправки до 1000 сотрудников сил безопасности в Косово, пишет Kosovo-online.
"По нашим сведениям, 300–350 косовских полицейских с бронетехникой вторглись на север Косово, заблокировали Косовскую Митровицу и расположились в условиях смешанного насилия", – сказал он.
Петкович отметил, что косовская сторона аргументирует необходимость полицейской блокады защитой интересов живущих там албанцев. Он также заявил, что несколько дней назад премьер-министр Косово Альбин Курти пытался сфальсифицировать выборы на северных территориях Косово.
Республика Косово является частично признанным государством. Она объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году. Сербия не признает отделение Косово и считает его своей территорией. Независимость Косово признали около 100 стран, в том числе США. Украина этот статус не признает.
C 2011 года при посредничестве ЕС Сербия и Косово ведут переговоры о нормализации отношений. Ожидается, что переговорный процесс завершится юридически обязывающим соглашением. Косово настаивает, чтобы соглашение включало взаимное признание, Сербия добивается "компромиссного решения".