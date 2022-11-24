Сербия и Косово достигли договоренности по проблеме с автомобильными номерами, это позволит избежать эскалации – Боррель

"Мы достигли соглашения между Косово и Сербией, которое позволит избежать дальнейшей эскалации", – проинформировал он.
We reached an agreement between #Kosovo and #Serbia today that will allow to avoid further escalation.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 23, 2022
We will discuss next steps within the framework of our proposal for normalisation of relations between the two parties. pic.twitter.com/YQ7vVWPOgT
По словам Борреля, переговорщики от Косово и Сербии при содействии ЕС договорились, что Сербия прекратит выдачу номеров с обозначениями косовских городов, а Косово прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств.
Он добавил, что в ближайшие дни пригласит стороны для обсуждения дальнейших шагов.
Serbia will stop issuing licence plates with Kosovo Cities’ denominations & Kosovo will cease further actions related to re-registration of vehicles.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 23, 2022
I will invite the parties in the coming days to discuss next steps
I thank EUSR @MiroslavLajcak & the Parties for the hard work.
Республика Косово является частично признанным государством. Она объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году. Сербия не признает отделение Косово и считает его своей территорией. Независимость Косово признали около 100 стран, в том числе США. Украина этот статус не признает.
C 2011 года при посредничестве ЕС Сербия и Косово ведут переговоры о нормализации отношений. Ожидается, что переговорный процесс завершится юридически обязывающим соглашением. Косово настаивает, чтобы соглашение включало взаимное признание, Сербия добивается "компромиссного решения".
1 ноября правительство Косово приступило к реализации плана по перерегистрации автомобилей с сербскими номерными знаками. Сербия, которая выдает такие номера косовским сербам с 1999 года, выступает против, настаивая, чтобы номера были нейтральными по отношению к статусу Косово.
Крайним сроком по перерегистрации номеров в Косово называли 22 ноября. С этой даты водителей на сербских номерах планировали штрафовать на €150. 21 ноября в Брюсселе состоялись переговоры между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти по поводу выдачи номеров, но они так и не смогли договориться по этому вопросу. Из-за этого в регионе начало расти напряжение, Вучич заявлял об отправке Приштиной на север Косово полицейского спецназа.
22 ноября Курти сообщил, что Косово откладывает введение штрафов на два дня.