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Сербия и Косово достигли договоренности по проблеме с автомобильными номерами, это позволит избежать эскалации – Боррель

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Сербия согласилась прекратить выдачу своих номеров косовским сербам, сообщил Боррель
Сербия согласилась прекратить выдачу своих номеров косовским сербам, сообщил Боррель
Фото: ЕРА

Делегации Косово и Сербии достигли договоренности по мерам, которые позволят избежать эскалации из-за проблемы с автомобильными номерами. Об этом 23 ноября в Twitter сообщил высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Мы достигли соглашения между Косово и Сербией, которое позволит избежать дальнейшей эскалации", – проинформировал он. 

По словам Борреля, переговорщики от Косово и Сербии при содействии ЕС договорились, что Сербия прекратит выдачу номеров с обозначениями косовских городов, а Косово прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств. 

Он добавил, что в ближайшие дни пригласит стороны для обсуждения дальнейших шагов. 

Контекст:

Республика Косово является частично признанным государством. Она объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году. Сербия не признает отделение Косово и считает его своей территорией. Независимость Косово признали около 100 стран, в том числе США. Украина этот статус не признает.

C 2011 года при посредничестве ЕС Сербия и Косово ведут переговоры о нормализации отношений. Ожидается, что переговорный процесс завершится юридически обязывающим соглашением. Косово настаивает, чтобы соглашение включало взаимное признание, Сербия добивается "компромиссного решения".

1 ноября правительство Косово приступило к реализации плана по перерегистрации автомобилей с сербскими номерными знаками. Сербия, которая выдает такие номера косовским сербам с 1999 года, выступает против, настаивая, чтобы номера были нейтральными по отношению к статусу Косово.

Крайним сроком по перерегистрации номеров в Косово называли 22 ноября. С этой даты водителей на сербских номерах планировали штрафовать на €150. 21 ноября в Брюсселе состоялись переговоры между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти по поводу выдачи номеров, но они так и не смогли договориться по этому вопросу. Из-за этого в регионе начало расти напряжение, Вучич заявлял об отправке Приштиной на север Косово полицейского спецназа.

22 ноября Курти сообщил, что Косово откладывает введение штрафов на два дня.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: автомобили, Сербия, штраф, Косово, Жозеп Боррель, соглашение, ЕС
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