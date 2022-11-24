Сербия и Косово достигли договоренности по проблеме с автомобильными номерами, это позволит избежать эскалации – Боррель

"Мы достигли соглашения между Косово и Сербией, которое позволит избежать дальнейшей эскалации", – проинформировал он.

We reached an agreement between #Kosovo and #Serbia today that will allow to avoid further escalation.



We will discuss next steps within the framework of our proposal for normalisation of relations between the two parties. pic.twitter.com/YQ7vVWPOgT — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 23, 2022

По словам Борреля, переговорщики от Косово и Сербии при содействии ЕС договорились, что Сербия прекратит выдачу номеров с обозначениями косовских городов, а Косово прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств.

Он добавил, что в ближайшие дни пригласит стороны для обсуждения дальнейших шагов.

Serbia will stop issuing licence plates with Kosovo Cities’ denominations & Kosovo will cease further actions related to re-registration of vehicles.



I will invite the parties in the coming days to discuss next steps



I thank EUSR @MiroslavLajcak & the Parties for the hard work. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 23, 2022