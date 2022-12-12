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МИД советует украинцам воздержаться от посещения региона Сербии и Косово в связи с обострением

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На Балканах снова обострение
На Балканах снова обострение
Фото: EPA

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения Сербии и Косово и избегать посещения мест массового скопления людей в этих регионах. Сообщение опубликовано на сайте МИД Украины 11 декабря.

"В связи с обострением отношений между Белградом и Приштиной рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения этого региона Западных Балкан, а тем, кто там находится – избегать мест массового скопления людей", – сказано в сообщении.

В МИД добавили, что для получения помощи украинцы могут обращаться на круглосуточную горячую линию посольства Украины в Сербии: +381631113185 или [email protected]

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию можно также обращаться на горячую линию МИД Украины: +380442381588 или [email protected]

Очередное обострение между Сербией и частично признанным Косово началось в этом декабре. Как поясняет "Радио Свобода", ситуация накалилась после задержания бывшего полицейского Деяна Пантича. Власти Косово обвинили его в насилии против чиновников, которые, в частности, занимались подготовкой выборов в местные органы власти на севере Косово. Многие косовские сербы протестуют против проведения этих выборов – они были назначены после того, как около 600 сербских представителей покинули органы власти Косово в знак протеста против решения правительства о непризнании сербских автомобильных номеров. Выборы, первоначально назначенные на 18 декабря, уже перенесены на апрель будущего года, но это не остановило протесты сербов.

8 декабря появились сообщения о заходе в сербский муниципалитет Северная Митровица косовских полицейских "для защиты интересов живущих там албанцеы". 10 декабря на севере Косово местные сербы начали блокировать главные дороги. 

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил 11 декабря, что косовские сербы должны убрать баррикады. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что "нет и не будет сдачи" интересов сербов в Косово.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил 11 декабря, что на заседании Совета нацбезопасности страны под председательством Вучича было принято решение, что они "не откажутся от сохранения мира", и призывают албанцев и сербов "успокоить ситуацию".

Контекст:

Республика Косово является частично признанным государством. Она объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году. Сербия не признает отделение Косово и считает его своей территорией. Независимость Косово признали около 100 стран, в том числе США. Украина этот статус не признает.

C 2011 года при посредничестве ЕС Сербия и Косово ведут переговоры о нормализации отношений. Ожидается, что переговорный процесс завершится юридически обязывающим соглашением. Косово настаивает, чтобы соглашение включало взаимное признание, Сербия добивается "компромиссного решения".

Теги: протесты, МИД Украины, Сербия, баррикады, Балканы, Косово, Александр Вучич
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