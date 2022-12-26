В Сербии сошел с рельсов поезд с цистернами аммиака. Пострадали более 50 человек

20 цистерн сошли с рельсов, одна из них упала в реку Фото: RTS Sajt - Zvanični kanal / YouTube

Поезд перекрыл главную международную автомагистраль и заразил десятки людей, говорится в материале. В городе Пирот объявлено чрезвычайное положение, и власти приказали жителям не покидать свои дома.

С симптомами отравления аммиаком госпитализированы более 50 человек, сообщил сербский портал РТС. Один человек умер в больнице, но врачи не подтвердили что причиной является отравление аммиаком.

Авария произошла, когда группа из 20 цистерн сошла с рельсов, по крайней мере одна из них упала в русло реки Нишава, отметил PTC. Это вызвало вызвало бурную реакцию аммиака при контакте с водой.

По информации Assotiated Press, несколько автомобилей разбились на главной автомагистрали из-за ограниченной видимости.

ВИДЕО

Видео: RTS Sajt - Zvanični kanal / YouTube







