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В Сербии сошел с рельсов поезд с цистернами аммиака. Пострадали более 50 человек

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20 цистерн сошли с рельсов, одна из них упала в реку
20 цистерн сошли с рельсов, одна из них упала в реку
Фото: RTS Sajt - Zvanični kanal / YouTube

25 декабря в Сербии сошел с рельсов товарный поезд, перевозивший аммиак. Об этом сообщило Assotiated Press.

Поезд перекрыл главную международную автомагистраль и заразил десятки людей, говорится в материале. В городе Пирот объявлено чрезвычайное положение, и власти приказали жителям не покидать свои дома. 

С симптомами отравления аммиаком госпитализированы более 50 человек, сообщил сербский портал РТС. Один человек умер в больнице, но врачи не подтвердили что причиной является отравление аммиаком. 

Авария произошла, когда группа из 20 цистерн сошла с рельсов, по крайней мере одна из них упала в русло реки Нишава, отметил PTC. Это вызвало вызвало бурную реакцию аммиака при контакте с водой. 

По информации Assotiated Press, несколько автомобилей разбились на главной автомагистрали из-за ограниченной видимости. 

ВИДЕО
Видео: RTS Sajt - Zvanični kanal / YouTube



Теги: авария, чрезвычайное положение, Сербия, отравление, госпиталь, поезда, власть, поезд
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