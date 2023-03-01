Президент Сербии пообещал наказывать сербских наемников, воюющих на стороне РФ в ЧВК "Вагнер"

"Мне не нужна поддержка "Вагнера". Мне не нужно, чтобы они аплодировали или критиковали меня", – сказал он.

Вучич отметил, что сербы, завербованные для участия в боевых действиях в Украине, "будут арестованы, когда вернутся в Сербию и [окажутся] в пределах досягаемости наших [правоохранительных] учреждений".

Он также добавил, что "дружественные страны так не вербуют", имея в виду Россию.

Также Вучич подчеркнул, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины.

"И даже сегодня я могу вам подтвердить, что Крым, Донбасс, Херсон – это все Украина", – объяснил он.