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Президент Сербии пообещал наказывать сербских наемников, воюющих на стороне РФ в ЧВК "Вагнер"

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Вучич подчеркнул, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины
Вучич подчеркнул, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины
Фото: EPA

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что сербских наемников из ЧВК "Вагнер" накажут по возвращении домой. Об этом Вучич рассказал 1 марта в интервью Politico.

"Мне не нужна поддержка "Вагнера". Мне не нужно, чтобы они аплодировали или критиковали меня", – сказал он.

Вучич отметил, что сербы, завербованные для участия в боевых действиях в Украине, "будут арестованы, когда вернутся в Сербию и [окажутся] в пределах досягаемости наших [правоохранительных] учреждений". 

Он также добавил, что "дружественные страны так не вербуют", имея в виду Россию.

Также Вучич подчеркнул, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины.

"И даже сегодня я могу вам подтвердить, что Крым, Донбасс, Херсон – это все Украина", – объяснил он.

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.

Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, остались только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января 2023 года.

The New York Times написала 25 января, что количество могил на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, принадлежащем ЧВК "Вагнер", увеличилось в семь раз за последние два месяца.

9 февраля основатель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" больше не вербует заключенных. В британской разведке предположили, что Пригожин перестал вербовать заключенных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Сербия, наемники, Александр Вучич, война России против Украины, ЧВК Вагнер, ЧВК
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