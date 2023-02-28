Япония ввела новые санкции против России. В списке ЧВК "Вагнер" и "Росбанк"

Ограничения введены, "учитывая нынешнюю международную ситуацию вокруг Украины и с целью содействия международным усилиям по достижению международного мира, направленным на решение этого вопроса в соответствии с мерами, принятыми другими крупными странами".

В санкционном списке 39 физических и 73 юридических лица российского банка и девять лиц с оккупированных территорий Украины, которые "считаются непосредственно причастными к предполагаемому "присоединению" со стороны России". Это, в частности, замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин; ряд сотрудников отдела планирования ракетного вооружения главного вычислительного центра в генштабе РФ; связанный с главой Чечни Рамзаном Кадыровым Турпал-Али Ибрагимов; президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

В списке юридических лиц – ряд судоремонтных и авиаремонтных заводов и других предприятий, а также ПАО "Росбанк".

Кроме этого, Япония ввела санкции против частной военной компании "Вагнер",

В списке лиц с временно оккупированных территорий – глава оккупационного "правительства" на временно оккупированной территории Херсонской области Андрей Алексеенко; самопровозглашенный "министр доходов и сборов "ДНР" Дмитрий Шмелев, самопровозглашенный "министр промышленности и торговли ЛНР" Тимур Саматов; самопровозглашенный "министр энергетики ЛНР" Константин Завизенов.

Также введен запрет на экспорт в Российскую Федерацию товаров, которые "могли бы способствовать укреплению российского промышленного потенциала". В списке экспортных ограничений 21 юрлицо.