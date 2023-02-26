ЕС ввел новые санкции против причастных к ЧВК "Вагнер" в странах Африки, а также против участников захвата Соледара

Санкции введены "с учетом международного измерения и тяжести деятельности группы, а также ее дестабилизирующего воздействия на страны, где она активна".

В пресс-службе отметили, что "Вагнер" – некорпоративная частная военная организация в России, присутствующая в нескольких странах, включая Украину, Ливию, Центральноафриканскую Республику (CAR), Мали и Судан.

ЕС решил ввести санкции в рамках Глобального режима санкций по правам человека в ЕС против восьми человек и семи организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Центральноафриканской Республике и Судане, а также против одного человека – в соответствии с режимом санкций Мали. Его в ЕС считают ответственным за действия, угрожающие миру, безопасности или стабильности Мали. Против двух человек были введены санкции за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Всего санкции введены против 11 физлиц и семи организаций.

"В списке – два командира групповых сил ЧВК "Вагнер", активно участвующих в захвате города Соледар в Украине в январе 2023 года, глава группы "Вагнер" в Мали, где наемники ЧВК "Вагнер" были вовлечены в акты насилия и многочисленные нарушения прав человека, в том числе внесудебные убийства, а также различные громкие члены группы в ЦАР. Последнее включает в себя консультанта по безопасности президента ЦАР, представителя группы в стране, а также известных членов группы по оперативным ролям или тех, кто управлял пропагандистскими и дезинформационными кампаниями", – говорится в сообщении.

Также санкции введены против компаний Meroe Gold и M-Invest. Они, по данным ЕС, вместе с Lobaye Invest Sarlu и Diamville в ЦАР санкционированы ввиду их роли в незаконной торговле золотом и бриллиантами, разграбленными силой у местных торговцев.

В список был включен также "Фонд защиты национальных ценностей", подразделение по связям с общественностью ЧВК "Вагнер", и его главы Максима Шугалея. Центральноафриканская радиостанция Lengo Sengo включена в список из-за участия в операциях по влиянию онлайн от имени России и ЧВК "Вагнер" с целью манипулирования общественным мнением.

Активы указанных лиц будут заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Физлицам запрещен въезд в ЕС.

"Деятельность группы "Вагнер" представляет угрозу для людей в странах, где они работают, и Европейского союза. Они подвергают опасности международный мир и безопасность, поскольку они не действуют ни в каких правовых рамках. ЕС полон решимости продолжать предпринимать осязаемые действия против нарушений международного права. Мы поддерживаем права человека повсюду", – заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как следует из публикации в Официальном журнале ЕС, в список попали, в частности, Айк Гаспарян (позывной Абрек), командир десанта ЧВК "Вагнер" в Украине, который командовал вагнеровцами во время битвы под Соледаром в Донецкой области в январе 2023 года; Антон Елизаров (позывной Лотус) – главарь отряда ЧВК "Вагнер", ответственный за захват Соледара в январе 2023 года.

В Евросовете напомнили, что введенные 25 февраля санкции дополняют список мер, принятых ЕС в декабре 2021 года в отношении восьми физических и трех юридических лиц, связанных с ЧВК "Вагнером", включая саму ЧВК "Вагнер".

25 февраля об утверждении 10-го санкционного пакета ЕС против России сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В Еврокомиссии рассказали, что в санкционный список включены 120 физических и юридических лиц. Введены торговые и финансовые санкции, в том числе дальнейшие запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, что "лишает российскую экономику важнейших технологических и промышленных товаров", отметили в ЕК.