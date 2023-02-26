ЕС ввел новые санкции против причастных к ЧВК "Вагнер" в странах Африки, а также против участников захвата Соледара

Санкции введены "с учетом международного измерения и тяжести деятельности группы, а также ее дестабилизирующего воздействия на страны, где она активна".
В пресс-службе отметили, что "Вагнер" – некорпоративная частная военная организация в России, присутствующая в нескольких странах, включая Украину, Ливию, Центральноафриканскую Республику (CAR), Мали и Судан.
ЕС решил ввести санкции в рамках Глобального режима санкций по правам человека в ЕС против восьми человек и семи организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Центральноафриканской Республике и Судане, а также против одного человека – в соответствии с режимом санкций Мали. Его в ЕС считают ответственным за действия, угрожающие миру, безопасности или стабильности Мали. Против двух человек были введены санкции за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Всего санкции введены против 11 физлиц и семи организаций.
"В списке – два командира групповых сил ЧВК "Вагнер", активно участвующих в захвате города Соледар в Украине в январе 2023 года, глава группы "Вагнер" в Мали, где наемники ЧВК "Вагнер" были вовлечены в акты насилия и многочисленные нарушения прав человека, в том числе внесудебные убийства, а также различные громкие члены группы в ЦАР. Последнее включает в себя консультанта по безопасности президента ЦАР, представителя группы в стране, а также известных членов группы по оперативным ролям или тех, кто управлял пропагандистскими и дезинформационными кампаниями", – говорится в сообщении.
Также санкции введены против компаний Meroe Gold и M-Invest. Они, по данным ЕС, вместе с Lobaye Invest Sarlu и Diamville в ЦАР санкционированы ввиду их роли в незаконной торговле золотом и бриллиантами, разграбленными силой у местных торговцев.
В список был включен также "Фонд защиты национальных ценностей", подразделение по связям с общественностью ЧВК "Вагнер", и его главы Максима Шугалея. Центральноафриканская радиостанция Lengo Sengo включена в список из-за участия в операциях по влиянию онлайн от имени России и ЧВК "Вагнер" с целью манипулирования общественным мнением.
Активы указанных лиц будут заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Физлицам запрещен въезд в ЕС.
"Деятельность группы "Вагнер" представляет угрозу для людей в странах, где они работают, и Европейского союза. Они подвергают опасности международный мир и безопасность, поскольку они не действуют ни в каких правовых рамках. ЕС полон решимости продолжать предпринимать осязаемые действия против нарушений международного права. Мы поддерживаем права человека повсюду", – заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Как следует из публикации в Официальном журнале ЕС, в список попали, в частности, Айк Гаспарян (позывной Абрек), командир десанта ЧВК "Вагнер" в Украине, который командовал вагнеровцами во время битвы под Соледаром в Донецкой области в январе 2023 года; Антон Елизаров (позывной Лотус) – главарь отряда ЧВК "Вагнер", ответственный за захват Соледара в январе 2023 года.
В Евросовете напомнили, что введенные 25 февраля санкции дополняют список мер, принятых ЕС в декабре 2021 года в отношении восьми физических и трех юридических лиц, связанных с ЧВК "Вагнером", включая саму ЧВК "Вагнер".
25 февраля об утверждении 10-го санкционного пакета ЕС против России сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В Еврокомиссии рассказали, что в санкционный список включены 120 физических и юридических лиц. Введены торговые и финансовые санкции, в том числе дальнейшие запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, что "лишает российскую экономику важнейших технологических и промышленных товаров", отметили в ЕК.
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.
Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, осталось только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января 2023 года.
The New York Times написала 25 января, что количество могил на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, принадлежащем ЧВК "Вагнер", увеличилось в семь раз за последние два месяца.